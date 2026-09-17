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眉飛色舞像中樂透？獲知黛安娜死訊 查理反應令人震驚

世界新聞網馬雯婷／即時報導
英國國王查理三世和前妻黛安娜王妃。（美聯社）
英國國王查理三世和前妻黛安娜王妃。（美聯社）

據Pagesix報導，英國國王查理三世（King Charles）在得知前妻黛安娜王妃（Princess Diana）去世後，「興奮得眉飛色舞，就像中了樂透一樣」。

即將出版的新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」（Swan Song: Diana, My Sister）中，黛安娜的弟弟史賓塞（Charles Spencer）回憶，當時仍是王儲的查理，在得知黛安娜於1997年因車禍身亡後，曾打電話給他。

史賓塞在書中寫道，「與其他打電話給我的人不同，他們都震驚不已，幾乎無法說出慰問之詞，也不知道該如何提供幫助，他聽起來卻興奮得眉飛色舞。我記得當時心想，他就像一個中了樂透的人。」

史賓塞表示，查理告訴他，他在巴爾莫勒爾城堡（Balmoral）「那天早上的第一件事」，便分別到兩個兒子的臥室，告知威廉王子（Prince William）和哈利王子（Prince Harry），他們的母親已經去世。

不過，史賓塞認為，查理當時的反應「聽起來異常平淡」。考慮到這場悲劇的巨大衝擊，他形容這種反應「實在令人感到奇怪」。

史賓塞進一步寫道，「現在回頭看，我懷疑王子的第一個反應，必定更多是在想，這起事件可能如何讓他得以迎娶他所愛的女人，而不是在感受失去一個他並不愛的人所帶來的悲痛。」

他所指的「他所愛的女人」，正是如今的王后卡蜜拉（Queen Camilla）。查理與卡蜜拉於2005年結婚。

史賓塞還寫道，「在經歷痛苦的離婚之後，人們很難對前配偶，或那些深深關心前配偶的人，產生太多同情。」

查理與黛安娜於1981年結婚，兩人於1992年分居，並在四年後正式離婚。

不過，查理方面否認了這些描述。白金漢宮發言人周三向Page Six表示，「陛下深知，兄弟手足之間的喪親之痛，可能會蒙蔽理智、影響判斷，也可能以他人無法理解的方式改變記憶，即使在這樣的失去發生多年之後，情況依然如此。」

據了解，哈利王子事先就知道舅舅這本書中的相關內容。一名消息人士表示，對於書中的指控，這位薩塞克斯公爵並沒有「感到震驚」。

該消息人士告訴Page Six，「哈利知道書裡寫了什麼。」

消息人士並透露，哈利曾在今年7月造訪史賓塞家族祖傳莊園奧爾索普（Althorp）時，與舅舅談到這本書。

另一方面，據報導，史賓塞正計畫製作一部關於黛安娜的電影。不過，據稱身在英國的威廉王子對此並不高興。

精華 FAQ

  • 史賓塞稱，查理打電話給他時聽起來「興奮得眉飛色舞」，讓他覺得像中了樂透一樣，與其他來電者的震驚反應形成強烈對比。

  • 白金漢宮發言人表示，喪親之痛可能蒙蔽理智並影響記憶，暗示這些描述未必準確；也等於否認史賓塞對查理反應的指控。

  • 內容指出哈利事先知道書中相關指控，並曾在7月與史賓塞談及此書；另外史賓塞還計畫製作黛安娜電影，據稱威廉對此不滿。

樂透 黛安娜王妃 查理三世

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