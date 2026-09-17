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許凱、周也「一甌春」組「純惡CP」腹黑權臣槓上黑蓮花

記者趙大智／即時報導
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「一甌春」許凱（左）與周也在劇中上演雙強復仇。圖／iQIYI愛奇藝國際版提供
「一甌春」許凱（左）與周也在劇中上演雙強復仇。圖／iQIYI愛奇藝國際版提供

許凱、周也主演的陸劇「一甌春」於愛奇藝國際版播出，跳脫古偶常見的甜寵套路，2人在劇中分別化身腹黑權臣與步步為營的黑蓮花，從彼此試探到攜手破局，組成勢均力敵的「純惡CP」，一路捲入家族血案、官場陰謀與復仇大局。

「一甌春」改編自尤四姐同名小說，故事描述幼年喪母、流落市井的謝清圓（周也飾），多年後重返謝家，追查母親當年死亡的真相；沈潤（許凱飾）則是家族遭逢變故後一路沉浮，最終成為朝廷重臣，並奉命徹查錢塘貪腐大案。原本各自背負家族恩怨的2人，意外在重重危機中交會，最終聯手追查真相。

周也飾演的謝清圓並非等待他人保護的柔弱女主，而是有著明確目標的「黑蓮花」。她重返謝家，就是為了查清母親死亡真相，面對一次次陷阱與威脅，也從不輕易示弱。劇中她甚至冷冷說出「我才是那個來索命的惡鬼」，復仇氣場十足；遭逼為妾時，更直接握住髮簪放話，「誰要是敢過來，我就在你們的脖子上開個洞」，徹底展現狠勁。

許凱飾演的沈潤則是另一種「狠」。歷經家族劫難後，他一步步走上朝堂高位，除了追查錢塘貪腐案，也肩負替沈家討回公道的使命。比起直接展露鋒芒，沈潤更擅長把情緒藏在眼神與細節裡，讓人猜不透他的真正心思。許凱過去曾演出「延禧攻略」、「驪歌行」、「子夜歸」等古裝作品，這次則挑戰更深沉的權臣型角色。

劇中2人的感情線也不走單純甜寵路線，初期彼此防備、言語試探，偏偏每逢危機又總會替對方解圍。隨著謝家血案與錢塘貪腐案逐漸交疊，2人從互相提防變成並肩合作。官方花絮中，許凱逼近周也問「這麼著急要走，是怕我吃了妳嗎？」曖昧張力十足，讓這對「純惡CP」更添火花。

不過戲裡危險，戲外的2人卻是另一種畫風。拍攝深情對望戲時，鏡頭一轉到周也，許凱竟在鏡頭外翹嘴裝可愛，讓她忍不住笑場；拍攝壁咚戲時，導演還不斷喊「近近近」，要求2人拉近距離，許凱忍不住笑說：「這已經近到我眼睛都對不了焦了！」瞬間打破曖昧氣氛。

除了宅鬥與復仇，「一甌春」也將宋韻美學融入整體製作。劇組前期大量考據，動員超過200人製作，打造1000件道具，場景籌備耗時80天，並走訪110個地點取景，歷經110天完成拍攝，其中更在浙江桐鄉濮院時尚古鎮大量實景拍攝，營造江南氣韻。周也的造型則以素雅風格為主，從蓮花髮飾到大婚時的珍珠面飾，都呼應謝清圓清冷又帶著鋒芒的角色氣質。

精華 FAQ

  • 因為許凱與周也在劇中都不是傳統善良型角色，而是各自帶著算計與狠勁的權臣與黑蓮花，兩人從防備、試探到並肩破局，形成勢均力敵的對手感。

  • 謝清圓不是等待保護的女主，而是目標明確、手段果決的黑蓮花。她重返謝家追查母親死因，面對威脅也不退讓，還多次展現強烈復仇氣場。

  • 《一甌春》前期做了大量考據，動員超過200人、製作1000件道具，並走訪110個地點取景、歷時110天拍攝，以浙江桐鄉濮院實景營造出濃厚江南與宋韻氛圍。

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