唐治平狀況「一天不如一天」演藝工會理事長被轟承諾跳票

班鐵翔（左）和老婆Celine出席關懷資深藝人中秋餐會。記者林士傑／攝影

68歲資深藝人班鐵翔與妻子Celine今(17日)出席2026關懷資深藝人中秋餐會，他今年5月底在台北西門町意外摔傷，造成脛骨、腓骨骨折，後續也與台北市演藝工會因補助問題引發爭議，這次夫妻倆將焦點放在唐治平近況，感慨對方身體「一天不如一天」，呼籲外界關注其生活與醫療需求。

Celine說，班鐵翔曾與唐治平合作過戲劇演過父子，因此結下緣分，2024年唐治平母親過世時，演藝工會理事長曹雨婷曾對外表示，即使唐治平不是工會會員，若喪葬費不足，工會會協助，若仍有不足，甚至願意自掏腰包幫忙，並協助安排工作。她表示，當時看到相關消息後，夫妻倆便以為工會會持續照顧唐治平。

直到去年4月，班鐵翔夫婦偶然與唐治平及女友取得聯繫，才知演藝工會並未提供協助，Celine砲口再度對上工會理事長曹雨婷，透露唐治平狀況不佳，需要醫療、生活及經濟上的協助，而他的女友這一年多來幾乎獨力照顧，個人收入也不高，卻仍負擔唐治平的生活開銷。Celine提到，唐治平住在清真寺附近時，女友因擔心他沒東西吃，詢問曹雨婷是否能在附近餐廳預存新台幣2、3000元，讓唐治平肚子餓時可以去吃東西，但曹雨婷以「不是會員」及程序問題拒絕。

對於演藝工會先前對外承諾協助唐治平一事，Celine語氣激動，希望曹雨婷出面說明，「你當時面對媒體所說的任何一句話，我請你出來跟大家說明白。」她表示，若對方當時沒有提供相關支持，也希望公開道歉，「你說得到就要做得到，否則就不要有這樣的承諾。」並透露唐治平目前依然很瘦弱，身心狀況起伏不定，盼外界提供協助。

班鐵翔出席關懷資深藝人中秋餐會。記者林士傑／攝影

班鐵翔。記者林士傑／攝影

班鐵翔5月摔傷，目前仍在養傷。記者林士傑／攝影

班鐵翔（左）和老婆Celine出席關懷資深藝人中秋餐會，呼籲外界幫助唐治平。記者林士傑／攝影