唐治平狀況「一天不如一天」演藝工會理事長被轟承諾跳票
68歲資深藝人班鐵翔與妻子Celine今(17日)出席2026關懷資深藝人中秋餐會，他今年5月底在台北西門町意外摔傷，造成脛骨、腓骨骨折，後續也與台北市演藝工會因補助問題引發爭議，這次夫妻倆將焦點放在唐治平近況，感慨對方身體「一天不如一天」，呼籲外界關注其生活與醫療需求。
Celine說，班鐵翔曾與唐治平合作過戲劇演過父子，因此結下緣分，2024年唐治平母親過世時，演藝工會理事長曹雨婷曾對外表示，即使唐治平不是工會會員，若喪葬費不足，工會會協助，若仍有不足，甚至願意自掏腰包幫忙，並協助安排工作。她表示，當時看到相關消息後，夫妻倆便以為工會會持續照顧唐治平。
直到去年4月，班鐵翔夫婦偶然與唐治平及女友取得聯繫，才知演藝工會並未提供協助，Celine砲口再度對上工會理事長曹雨婷，透露唐治平狀況不佳，需要醫療、生活及經濟上的協助，而他的女友這一年多來幾乎獨力照顧，個人收入也不高，卻仍負擔唐治平的生活開銷。Celine提到，唐治平住在清真寺附近時，女友因擔心他沒東西吃，詢問曹雨婷是否能在附近餐廳預存新台幣2、3000元，讓唐治平肚子餓時可以去吃東西，但曹雨婷以「不是會員」及程序問題拒絕。
對於演藝工會先前對外承諾協助唐治平一事，Celine語氣激動，希望曹雨婷出面說明，「你當時面對媒體所說的任何一句話，我請你出來跟大家說明白。」她表示，若對方當時沒有提供相關支持，也希望公開道歉，「你說得到就要做得到，否則就不要有這樣的承諾。」並透露唐治平目前依然很瘦弱，身心狀況起伏不定，盼外界提供協助。
他們關切的是唐治平，因為夫妻倆得知他近年身心與生活狀況都很差，身體「一天不如一天」，又缺乏穩定醫療與經濟支持，因此希望外界伸出援手。 她認為曹雨婷當初對外承諾會協助唐治平喪葬費、安排工作，甚至願意自掏腰包，但實際上並未提供支持，後來連預存餐費讓他吃飯的 прось求也遭拒，讓她相當不滿。 根據Celine說法，唐治平仍然很瘦弱，身心狀況起伏不定，生活與醫療需求大多仰賴女友長期照顧；但女友收入不高，仍得獨自負擔他的日常開銷。
精華 FAQ
他們關切的是唐治平，因為夫妻倆得知他近年身心與生活狀況都很差，身體「一天不如一天」，又缺乏穩定醫療與經濟支持，因此希望外界伸出援手。
她認為曹雨婷當初對外承諾會協助唐治平喪葬費、安排工作，甚至願意自掏腰包，但實際上並未提供支持，後來連預存餐費讓他吃飯的 прось求也遭拒，讓她相當不滿。
根據Celine說法，唐治平仍然很瘦弱，身心狀況起伏不定，生活與醫療需求大多仰賴女友長期照顧；但女友收入不高，仍得獨自負擔他的日常開銷。
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