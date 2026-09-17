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傳范瑋琪脫口「不然像大S一樣」 經紀公司怒斥謠言喊告

記者梅衍儂／即時報導
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范瑋琪到加護病房探視黑人。（圖／讀者提供）
范瑋琪到加護病房探視黑人。（圖／讀者提供）

「黑人」陳建州於15日傍晚驚傳急性心肌梗塞，經緊急安排手術後幸運從鬼門關前搶救回來，並於今（17）日順利轉入普通病房。老婆范瑋琪（范范）連日來守候在醫院照顧。對於媒體報導她受訪稱「好險（黑人）沒有去日本，不然就會像大S一樣」的說法，范瑋琪所屬經紀公司今發出聲明，痛批全是不實謠言，並已委託律師全面提告。

范瑋琪所屬山河樂文化發展集團發聲明澄清：「經核實，范瑋琪從未發表過上述言論。」強調不實內容已對其名譽及社會評價造成嚴重損害，將針對首發、高曝光度及積極轉載的帳號依法提起訴訟，要求公開道歉並賠償損失。

經紀公司也透露，范瑋琪近期身心俱疲，既要照顧剛走過生死關頭的丈夫，又要撫養年幼的孩子，無端遭受捏造言論攻擊已嚴重困擾生活。公司強烈呼籲網友不信謠、不傳謠，更要求相關平台立即下架不實資訊，「不要將一個妻子、母親對家人的照顧和擔憂，扭曲為博取關注的話題。」

范瑋琪公司聲明全文：

近日，部分網絡賬號及媒體發布、轉載有關我司藝人范瑋琪女士的不實信息，並在此基礎上加工傳播，造成不良影響。現就有關情況聲明如下：

一、 近日來，網絡大量流傳范瑋琪女士曾稱陳建州先生「好險沒有去日本，不然就會像大S一樣」等內容，經核實，范瑋琪女士從未發表過上述言論，系不實謠言。

二、 微博用戶「霧漫山河尋×」「蜜汁普×」「娛八×」等網絡賬號發布、轉發上述不實內容，並冠以「消費逝者」「自私言論塑造卑劣形象」等貶損性評價，持續擴大傳播，已對范瑋琪女士的名譽及社會評價造成嚴重損害。

三、 為維護范瑋琪女士合法權益，我司經慎重研究決定，委託專業律師團隊，堅決開展依法維權工作。對首發、高曝光度、積極轉載不實報道的媒體，以及包括上述賬號在內持續編造、加工、傳播相關侵權內容的網絡賬號依法提起訴訟，追究相關主體的法律責任。

四、 近期，范瑋琪女士身心俱疲，仍需照顧生病親屬和年幼孩子。無端捏造的言論及持續不斷的惡意傳播，已經給其本人及家人的正常生活造成嚴重困擾。請相關網絡賬號停止以不實信息傷害范瑋琪女士，不要將一個妻子、母親對家人的照顧和擔憂，扭曲為博取關注、消費逝者的話題。

五、 請相關網絡平台依法采取刪除、屏蔽等必要措施。上述侵權賬號應立即刪除不實信息、公開道歉、消除影響並賠償損失。請廣大網絡用戶不信謠、不傳謠，共同維護清朗網絡空間環境。

For and on behalf of

M.R.S Culture Group Limited

山河樂文化發展集團有限公司

范瑋琪。(取材自微博)
范瑋琪。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 外界流傳她曾受訪表示「好險黑人沒有去日本，不然就會像大S一樣」，經紀公司強調經核實後確認她從未說過這句話，內容完全屬於不實謠言。

  • 山河樂文化表示已委託專業律師團隊，將對首發、高曝光度及積極轉載的不實報導媒體，還有持續編造、加工與傳播的網路帳號依法提告求償。

  • 因丈夫陳建州剛經歷急性心肌梗塞，她仍需守候照顧，同時撫養年幼孩子；公司認為捏造言論與惡意傳播已嚴重影響她與家人的正常生活。

大S 陳建州 范瑋琪

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