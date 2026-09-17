黑人陳建州一天只睡3小時 醫師警告恐是急性心肌梗塞主因

黑人（中）今天轉到普通病房休養。圖／摘自IG

黑人陳建州 日前因為急性心肌梗塞緊急送醫，在鬼門關前走了一遭，他今天從加護病房轉到普通病房，在社群寫下發病過程，他坦言原本以為只是太累，沒想到狀況竟遠比他想的還嚴重，他表示醫生告訴他，睡眠不足可能就是他發病的最大原因，他也請大家別忽略自己的症狀，並把睡眠當作最重要的一件事，「工作可以拚，球賽可以晚點打，但健康沒有延長賽」。

以下為IG全文：

這次我真的從鬼門關前走了一遭。今天終於從ICU轉到普通病房，想寫一封信給大家。

那天在球場，我突然覺得胸口很悶、很緊，像有顆大石頭壓著，呼吸喘不過來，背也痛到不行。當下還以為只是太累，後來先到中山醫院急診室檢查，作了一系列檢查，當急診室護理人員看到心電圖的報告之後，感覺到整個急診室的氛圍完全不一樣了，每位護理人員非常緊急的開始聯繫各大單位，因為他們說我心電圖的報告危險指數非常的高，必須馬上轉診到大醫院處理，後來他們叫了救護車直接送到台大醫院的急診室，到急診室後台大的醫療團隊在最快速的時間內，幫我做了心導管支架的手術，從鬼門關救了回來，從救護車下來到手術結束大約在90分鐘內完成，效率真的非常非常驚人！

王宗道醫師說我是典型的*急性心肌梗塞，有一條血管完全塞住了，他們處理這樣棘手的狀況就是在跟”死神”搶時間.

很多人問我，你不是很健康嗎？

是，我不抽菸、不喝酒、也不應酬。生活習慣看起來很好。

但我確實有一個改不掉的壞習慣，就是*不睡覺*，每天都晚睡早起，已經維持了很長一段時間⋯

尤其是從 2020 年創立 PLG 到現在六年多，為了聯盟的大小事，我每天睡的很少，有時候只睡3、4個小時，半夜2點還在回訊息，早上6點又起床準備送小孩上學，我以為自己是鐵人，撐得住。

醫師告訴我，這可能就是這次最重要的原因。*長期睡眠不足，比你想的更傷心臟。*它會讓血壓升高、血管發炎、自律神經失調。就算你不菸不酒，心臟還是在過勞。

在這裡，我要深深感謝幾群人：

謝謝台大醫院的醫療團隊

從急診、到心導管室、到加護病房，是你們用最專業、最快的速度，幫我做了心導管、放了支架，把我從死門關拉回來。謝謝你們日夜的照顧，這份救命之恩，我一輩子不會忘。再次感謝主治醫師王宗道教授帶領的醫療團隊。

謝謝我的太太、家人和朋友

在我最脆弱的時候，緊緊牽著我的手，讓我不害怕、更有勇氣面對生命的困境。

謝謝每一位留言、集氣、為我祈禱的朋友，感謝所有人的祝福與陪伴。

經過這一次，我想用我的例子，拜託大家三件事：

1. 請把累當一回事

會累，就是身體在求救。不要等到進了加護病房才聽到。

2. 請認得心肌梗塞的症狀

胸口悶、痛、緊超過15分鐘沒好，痛到左肩、下巴、脖子、後背，伴隨冒冷汗、噁心、喘。只要有，請*不要忍，立刻打119*。晚一分鐘，心肌就多死一分。

3. 請把睡覺當成最重要的工作

從今天起，把睡眠排進行事曆。40歲以上請每年做健檢，追蹤血壓、血脂、血糖。睡滿6到8小時，不是偷懶，是在保養你的心臟。

這一次，是上帝給我的一個提醒。

工作可以拚，球賽可以晚點打，但健康沒有延長賽。

請你把這封信，分享給你身邊那個最不愛睡覺、最拚命的朋友，你可能會救他一命。

我會好好調養、好好睡覺、好好照顧自己。

等我健康回來，我們球場見。

謝謝大家。

Blackie Chen 陳建州

2026.09.17 於台大醫院