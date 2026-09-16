「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次

林逸欣現場彈奏小提琴。記者林士傑／攝影

林逸欣16日出席保DHC養品代言活動，分享自己的保養習慣與近況。日前她帶著媽媽、哥哥前往日本 大阪展開家庭旅行，也是一家人暌違8年再度出遊。雖然父親已不在身邊，但一家人在旅途中仍不時提起他，吃到美食也會想著：「這個爸爸一定會喜歡。」她不諱言自己每天至少會想念爸爸3次，但比起強迫自己「走出來」，她更希望帶著爸爸留下的愛，繼續過好日子。

林逸欣透露，自己個性隨性，保養步驟也追求簡單自然，平時也以卸妝、清潔、化妝水及精華露為主，無論工作多晚、多疲累，回到家後一定會把妝卸乾淨，洗完澡、吹乾頭髮並完成保養後才上床睡覺。

談起日前的大阪家庭旅行，她神采飛揚說：「整趟行程從住宿、餐廳到景點，全是我一手包辦，不僅上網爬文、請AI協助設計行程，出發前一天還特地印出一張A3表格，向媽媽和哥哥逐一講解，兩人還是前一晚才得知完整行程。」

有趣的是，出發當天班機延誤，林逸欣索性在機場召集媽媽、哥哥舉行「行前宣誓」，要求大家為了旅途愉快，一定要乖乖配合、不任性喊累。她笑說：「這個還滿有用的，整趟旅程大家都非常開心，也沒有人說受不了、走不動了。」

是否已從喪父之痛中「走出來」？林逸欣認為，這件事不能簡單用「釋懷」形容，「親人的離去，不一定只能用悲傷和遺憾這兩種情緒表達」。

她說，一家人經常回想與爸爸相處時的趣事，無論走到哪裡、做了什麼，都會自然地想到他，「我們會說，如果爸爸現在在的話，他一定會講什麼；吃到螃蟹，也會覺得這個爸爸一定會喜歡。他還是很像跟我們在一起，只是人現在不在這裡。」

過去林逸欣不管做任何事都習慣與父母分享，儘管父親現已不在，但她每天仍會想念父親至少3次。

面對思念如海浪般一波波襲來，林逸欣和家人從未刻意壓抑悲傷，也不會避諱談起爸爸。她動情表示：「爸爸的離開，不應該成為懲罰我餘生、讓我一直陷在悲傷裡的一種罪惡。我知道他不是故意離開的，所以他的離開，也不應該讓我們接下來的人生一蹶不振。」

她希望自己和家人仍能努力吃想吃的東西、過想過的生活，繼續留下更多快樂回憶，「等到未來再相遇的時候，我才可以跟他說，你不在的這段時間，我們發生了哪些事？雖然那是很久以後的事，但如果能帶著這樣的心情走下去，日子就會明朗很多。」

近來，她除了不定期回台南陪媽媽，也會帶著她去上國標舞，至於父親生前研發的薰衣草精油膏，林逸欣透露，父親離世後，診所依法無法繼續營業，她為了讓這份心意延續，忙著成立公司、處理相關申請，也找到合格廠商生產，完成化妝品相關法規登錄，希望可以繼續分享這個廣受大家喜歡的產品。