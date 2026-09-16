五月天阿信對話蘋果新CEO特納斯 驚曝「這天起不演了」

阿信(右)與蘋果執行長特納斯(左)。（取材自臉書）

近日五月天 主唱阿信受邀到訪美國加州的蘋果總部Apple Park，除受邀參與Apple秋季發布會，更與蘋果新任執行長特納斯 (John Ternus)、影視颶風創始人兼CEO Tim（潘天鴻）展開三方深度對談。這場讓網友直呼「次元壁破了」的跨界對話，圍繞科技、日常生活與影音技術變革展開交流，引發全球科技圈與娛樂圈等各界廣泛關注。

此次對談聚焦前瞻的影像技術如何重塑內容創作與大眾體驗，阿信在交流中也首次分享及透露五月天演唱會大電影籌備進度，並揭秘五月天演唱會電影將大量運用蘋果沈浸式影像技術進行錄製，不僅會推出院線常規版本、Screen X版本，還將有演唱會VR版，只要戴上Apple Vision Pro，觀眾就能獲得置身演唱會搖滾區的沈浸式感官體驗，把現場熱烈的舞台瞬間永久留存。

一直說要和歌迷唱到80歲的阿信透露，演唱會VR版的誕生源於一個樸素的念頭：「製作演唱會電影一開始的起點，團員說等他的小孩長大了，我們可能老到沒辦法在舞台上演出了，所以才會想用這個設備（immersive）記錄下五月天演唱會，置身在搖滾區第一排的感受。」為此五月天在演唱會現場架設immersive進行環繞拍攝，甚至連阿信都親自了解攝影設備並實際操作，屆時歌迷只要戴上Apple Vision Pro，就能感受到百分之百的演唱會體驗，身歷其境「回到那一天」。

這段分享也讓一旁的特納斯深受觸動，他讚嘆道：「聽起來很不錯，我很期待Apple Vision Pro看到，但我覺得你們演唱會事業還很長。」亦很期待五月天的演唱會。