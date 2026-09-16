遭爆劈腿Ozone黃文廷 林亭莉全說了：男方當時告知單身

林亭莉在電影「我的神隊友」中挑大梁演出女主角。圖／阿榮影業提供

男團「Ozone」成員黃文廷日前遭交往4年的女友公開指控劈腿，他隨後認錯並暫停演藝活動，向女友致歉。原以為事件告一段落，沒想到如今又牽扯出另一段感情。據了解，黃文廷的劈腿對象正是在拍攝電影「我的神隊友」的女主角林亭莉。而林亭莉也透過經紀公司發出回應。

林亭莉經紀公司回應表示：「亭莉與男方因工作認識，正常交友互相產生好感，男方告知自己單身，互動期間亭莉為單身狀態，但於後來得知對方感情實際情況後，立即停止私下單獨往來。未來會更專注在工作上面，謝謝大家關心。」

而林亭莉身邊原本也有一段感情。她過去是AKB48 Team TP成員，2025年初經小薰（黃瀞怡）介紹後，與潘君侖傳出戀情。兩人同為泰雅族，也都曾是男、女團成員，後來一起在台北發展，工作背景及生活經歷有不少交集，過去甚至曾被拍到一同返家過夜。

當時兩人面對戀情傳聞，僅稱彼此是「可以互相聊天的好朋友」，並未公開承認交往。不料如今林亭莉被指與黃文廷發展出感情，而黃文廷原本也有交往多年的女友，使得這起事件不只是單純的劈腿風波，還牽涉另一段戀情，4人之間的感情關係因此受到外界關注。

林亭莉過去是AKB48 Team TP成員。記者沈昱嘉／攝影

電影「我的神隊友」日前剛殺青，就傳出有同片演員日久生情。圖／阿榮影業提供