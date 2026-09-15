美加20處玉米田地景畫 紀念鄉村音樂天后桃莉芭頓

美國和加拿大 今年秋季共有約20座農場，以巨型玉米田迷宮製作的地景畫，向上月辭世的鄉村音樂天后桃莉芭頓 (Dolly Parton)致敬，並為她的贈送童書計畫「想像圖書館」(Imagination Library)募款。

美聯社報導，芭頓8月25日因癌症辭世，享壽80歲；各界發起多項悼念與追思活動，包括提議更改納許維爾機場的名字以紀念這位「史上最偉大的鄉村歌手之一」，芭頓的多首金曲播放量也隨之激增。

玉米田迷宮由猶他州顧問公司「The Maize」設計，分布在美國十多州及加拿大兩個省，從阿拉巴馬州、加州到俄亥俄州、德州 都有，多數迷宮搭配芭頓主題問答遊戲與拍照打卡點。

該公司創辦人赫布斯特(Brett Herbst)形容，芭頓為「真正的美國瑰寶」。

部分迷宮早在芭頓去世前數月，就已規畫完成，那是屬於The Maize每年向鄉村音樂巨星致敬的傳統活動環節，此前主題包括2023年的蕾芭麥肯泰爾(Reba McEntire)、2024年的路克布萊恩(Luke Bryan)，以及2025年的萊妮威爾森(Lainey Wilson)。

芭頓生前曾感謝The Maize支持她創立的「桃莉山基金會」(Dollywood Foundation)慈善事業，並鼓勵大眾「在今年的玉米迷宮中，享受樂趣與歡笑」。

康乃狄克州布魯克菲爾德(Brookfield)一處玉米田旁邊的餐廳合夥人丹妮爾．蓋洛普(Danielle Gallop)表示，2025年參加桃莉山主題樂園舉辦的迷宮活動後，對芭頓的正直、聰明、慷慨與謙遜留下深刻印象，認為這正是身為企業主應追求的特質。

蓋洛普表示，芭頓與世長辭，讓今年的致敬活動更有意義。