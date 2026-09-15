我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉前最後表決 眾議院第3度通過決議 要求川普撤軍伊朗

7歲男童高燒5天肺部如「爛蘋果」 開刀驚見肺部壞死

美加20處玉米田地景畫 紀念鄉村音樂天后桃莉芭頓

編譯陳韻涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

美國和加拿大今年秋季共有約20座農場，以巨型玉米田迷宮製作的地景畫，向上月辭世的鄉村音樂天后桃莉芭頓(Dolly Parton)致敬，並為她的贈送童書計畫「想像圖書館」(Imagination Library)募款。

美聯社報導，芭頓8月25日因癌症辭世，享壽80歲；各界發起多項悼念與追思活動，包括提議更改納許維爾機場的名字以紀念這位「史上最偉大的鄉村歌手之一」，芭頓的多首金曲播放量也隨之激增。

玉米田迷宮由猶他州顧問公司「The Maize」設計，分布在美國十多州及加拿大兩個省，從阿拉巴馬州、加州到俄亥俄州、德州都有，多數迷宮搭配芭頓主題問答遊戲與拍照打卡點。

該公司創辦人赫布斯特(Brett Herbst)形容，芭頓為「真正的美國瑰寶」。

部分迷宮早在芭頓去世前數月，就已規畫完成，那是屬於The Maize每年向鄉村音樂巨星致敬的傳統活動環節，此前主題包括2023年的蕾芭麥肯泰爾(Reba McEntire)、2024年的路克布萊恩(Luke Bryan)，以及2025年的萊妮威爾森(Lainey Wilson)。

芭頓生前曾感謝The Maize支持她創立的「桃莉山基金會」(Dollywood Foundation)慈善事業，並鼓勵大眾「在今年的玉米迷宮中，享受樂趣與歡笑」。

康乃狄克州布魯克菲爾德(Brookfield)一處玉米田旁邊的餐廳合夥人丹妮爾．蓋洛普(Danielle Gallop)表示，2025年參加桃莉山主題樂園舉辦的迷宮活動後，對芭頓的正直、聰明、慷慨與謙遜留下深刻印象，認為這正是身為企業主應追求的特質。

蓋洛普表示，芭頓與世長辭，讓今年的致敬活動更有意義。

精華 FAQ

  • 這次約20座玉米田迷宮地景畫主要是向鄉村音樂天后桃莉芭頓致敬。她於8月25日因癌症辭世，享壽80歲，因此多地農場以特別方式表達追思。

  • 除了紀念桃莉芭頓，這些農場也替她創立的「想像圖書館」計畫募款。該計畫長期贈送童書給兒童，屬於她的重要慈善事業之一。

  • 迷宮由猶他州顧問公司The Maize設計，分布在美國十多州與加拿大兩個省。多數迷宮都加入芭頓主題問答與拍照打卡點，兼具娛樂與紀念意義。

桃莉芭頓 加拿大 德州

上一則

「回到未來」米高福克斯坐輪椅登台 抗帕金森逾30年「沒向命運投降」

下一則

金鐘獎入圍名單「我的陽過阿公」3男星網內互打

延伸閱讀

星光大道桃莉芭頓「星星」遭破壞 教女麥莉希拉誓追究

星光大道桃莉芭頓「星星」遭破壞 教女麥莉希拉誓追究
桃莉芭頓生前沒當真「只是玩笑」 機場改名提案在她逝世後成真

桃莉芭頓生前沒當真「只是玩笑」 機場改名提案在她逝世後成真
桃莉芭頓喜愛的美式雞肉餃子 要花她一整天才做得出

桃莉芭頓喜愛的美式雞肉餃子 要花她一整天才做得出
美國女權先驅史坦能92歲辭世 曾獲頒總統自由勳章

美國女權先驅史坦能92歲辭世 曾獲頒總統自由勳章

熱門新聞

54歲「冬季戀歌」裴勇俊(左)近況曝光，和業餘高爾夫選手金書娥。圖／摘自seoah0115 IG

54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場

2026-09-12 16:58
譚松韻(右)、井柏然於2023年在「歸路」中組CP。(取材自微博)

宋威龍、白敬亭都來了… 譚松韻新劇獲眾男神力挺 獨缺井柏然惹議

2026-09-11 21:30
潘越雲（左）和陳昇合唱「春嬌和志明」。記者林士傑／攝影

遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口

2026-09-12 13:15
申知原將臉遮住。圖／摘自韓網

女星出席首映緊身禮服「下面凸一大包」 照片震撼掀討論

2026-09-05 11:03
肖戰的敬業態度一向有目共睹。(取材自微博)

「不背提詞器、不回房車」… 男演員曝肖戰片場真實狀態 敬業再獲肯定

2026-09-12 05:00
賈乃亮如今幾乎專職直播帶貨。(取材自微博)

昔日影帝如今直播帶貨… 賈乃亮認「8年無戲可拍」 嘆仍想回到片場

2026-09-11 07:00

超人氣

更多 >
欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出

欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出
億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...

億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...
有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈
麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天

麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天
堅持15%法則 專家：退休成為百萬富翁不難

堅持15%法則 專家：退休成為百萬富翁不難