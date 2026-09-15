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麥可莫遭巡演除名 紅髮艾德：不是我的決定…他們也退出

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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紅髮艾德（右）和葛萊美獎得主麥可莫（左）。（美聯社）
紅髮艾德（右）和葛萊美獎得主麥可莫（左）。（美聯社）

流行歌手「紅髮艾德」(Ed Sheeran)近日回應葛萊美獎得主麥可莫(Macklemore)遭巡演除名一事，強調將對方從「Loop」巡演開場嘉賓陣容中移除，「是主辦方的決定，不是我的決定」。

美聯社報導，紅髮艾德周二在Instagram發文表示，麥可莫與巡演的合約對象是主辦方，而不是自己。他透露，自己過去一周花費大量時間與相關人士溝通，希望在各方之間「搭起一座橋梁」，但最終場館與主辦方的決定仍是最終決定。

➤➤➤發表挺巴勒斯坦言論 麥可莫遭「紅髮艾德」巡演除名

紅髮艾德表示，自己不希望讓已安排觀看演出的歌迷失望，也不願影響仰賴巡演工作的工作人員及其他助演藝人。

不過，麥可莫遭移除後，事件進一步擴大。根據美聯社報導，愛爾蘭藝人Aaron Rowe、Beoga、丹麥樂團Lukas Graham，以及Finneas周二陸續宣布退出紅髮艾德的巡演。

其中，Rowe原本被安排接替麥可莫，參與剩餘的美國巡演場次；Beoga則是紅髮艾德的巡演樂團，Finneas原定稍晚參與南美巡演。

Beoga表示，身為愛爾蘭人，他們對殖民主義的歷史有深刻理解，並將持續為正義發聲。Rowe則表示，紅髮艾德是自己的朋友，也曾改變他的人生，但他無法對相關議題「袖手旁觀」。

Finneas過去也曾公開支持巴勒斯坦，他在聲明中表示，「當藝術家為受壓迫者發聲時，不應該被噤聲。」

Lukas Graham則稱退出巡演是「艱難的決定」，並表示金錢不應決定「誰可以發言」，或決定哪些苦難可以被承認。

對此，紅髮艾德表示，自己「對以色列與巴勒斯坦之間的衝突感到震驚」，認為雙方承受的苦難都是「一場人道悲劇」。他強調，自己並未參與將麥可莫除名的決定，也不代表自己沒有對這場衝突的個人看法。

他同時表示，來參加演唱會的歌迷「並不是期待來到一個政治論壇」，並稱自己尊重麥可莫為信念挺身而出的勇氣。

紅髮艾德指出，即使大家追求的是同一個目標，和平也可能存在不同的方法。

此前，麥可莫也曾表示，紅髮艾德正處於一個非常尷尬的處境，並稱自己與紅髮艾德並無嫌隙，兩人依然是朋友。

截至報導刊出時，紅髮艾德的代表、巡演主辦方、麥可莫的代表，以及相關場館方面均未立即回應媒體的置評要求。

精華 FAQ

  • 紅髮艾德表示，將麥可莫從「Loop」巡演開場嘉賓陣容移除並不是他的決定，而是主辦方與場館作出的最終裁定，他本人並未主導此事。

  • 事件後，Aaron Rowe、Beoga、Lukas Graham與Finneas相繼宣布退出巡演；其中有人原本接替麥可莫，有人原定參與南美場次，也有人表態反對噤聲。

  • 紅髮艾德說自己對以色列與巴勒斯坦衝突感到震驚，認為雙方苦難都是人道悲劇；他也強調歌迷不是來參加政治論壇，但尊重麥可莫表達信念。

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