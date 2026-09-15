舒淇「幽默喜劇感」征服金鐘評審 鄭伊健因配音「少了表演魅力」

李心潔飾演不息代價復仇的母親，坦言起初「難以同理角色」。圖／Netflix提供

第61屆金鐘獎入圍名單今（15）日揭曉，舒淇 和李心潔雙雙憑Netflix 「回魂計」入圍迷你劇集女主角獎。該劇共獲得10項入圍，包括迷你劇集獎、迷你劇集女主角獎、迷你劇集男主角獎、女配角獎、導演獎，以及配樂、美術設計與造型設計等獎項。

今年戲劇類評審委員會主任委員曹瑞原受訪時說，能夠把華語圈像舒淇、李心潔這些人找來演，「我覺得很棒，可以讓整個產業更好，李心潔有滿不同於以往的表現，大家還滿驚艷的，那舒淇帶點幽默和喜劇感更難，所以她倆就同時入圍了」。

至於另一位男神級的鄭伊健 ，「百萬人推理」播映時靠Darren（邱凱偉）配音，曹瑞原也直言有點可惜，可能是使用配音，在專業評審眼中看來，也不是扣分，而是會少掉專業表演的魅力，但他也說：「也許我就不覺得，但也許別的評審就在意，大家都是公平投票。」

「回魂計」以一場跨越母愛、傷痛與復仇的人性試煉為核心，舒淇與李心潔分別飾演遭受女兒受害之痛的母親「汪慧君」與「趙靜」。兩人因司法判決無法真正撫平女兒受到傷害的痛苦，決定聯手將已遭判處死刑的詐騙首腦張士凱復活，親手展開一場極端復仇。

舒淇飾演的汪慧君從悲痛、憤怒一路走向復仇，角色內心的情緒轉折成為全劇重要看點。她與李心潔在劇中既是共同承受傷痛的盟友，也因復仇過程中的價值選擇逐漸出現分歧，兩名母親之間既合作又拉扯的關係，讓故事不只停留在復仇本身，更進一步碰觸正義與人性之間的模糊地帶。

對於此次獲得金鐘肯定，舒淇分享：「謝謝這部戲的編劇們，寫了這麼一個引人入勝的劇本，讓汪慧君這個角色有深入的層次可以發揮，謝謝許肇任導演，陳正道導演，讓我可以自由地發揮，也適時給了我很多的輔助。更謝謝攝影師，因爲在整個電影鏡頭的運作環境燈光的設計，他完全可以感知到我的情緒，靈活的變幻不同的攝影方式與鏡頭去捕捉戲裏的細膩。」

舒淇接著特別謝謝剪輯師，「可以把我的演出剪輯到更勝一籌等等，所以這一份入圍的殊榮不是來自於我自己，而是整個『回魂計』所有臺前幕後的工作人員，謝謝他們四個多月的辛勞讓這部劇集擁有完整的表現映入觀眾眼簾，更謝謝Netflix的慧眼讓我們這部作品有如此好的成績！感恩所有愛劇的你們！但我好餓喔～願大家有一個愉快且充實的夜晚」。

李心潔則表示：「謝謝金鐘獎，再次謝謝《回魂計》所有幕前幕後工作人員，謝謝陳正道和許肇任導演對我的信任，謝謝趙靜的堅韌。」

除了舒淇與李心潔雙雙入圍女主角，傅孟柏也以反差演出搶下迷你劇集男主角提名。他在劇中飾演遭判死刑的詐騙首腦「張士凱」，將角色操弄人心、冷酷殘忍的一面發揮得淋漓盡致，為了呈現角色遭受復活與酷刑後的狀態，也投入大量時間進行身體訓練與動作準備。

「回魂計」同時入圍迷你劇集導演獎，陳正道與許肇任以冷冽的懸疑敘事，將詐騙、母愛、復仇與人性層層交織，透過多線敘事與劇情反轉，逐步揭開角色背後的傷痛與秘密。

從舒淇、李心潔的雙女主角競逐，到傅孟柏、方郁婷、林廷憶等演員獲得肯定，「回魂計」此次共獲10項提名，也讓這場以母親復仇為核心的暗黑故事，成為本屆金鐘迷你劇集類的重要競爭者。

舒淇遭命運推動走向復仇，坦言這個母親角色「很難拿捏」。圖／Netflix提供

鄭伊健主演「百萬人推理」，劇中扮演資深刑警。圖／Netflix提供