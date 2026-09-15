金鐘獎／吳慷仁拒報、柯震東是遺珠 曹瑞原公開評選內幕

導演曹瑞原。記者林士傑／攝影

第61屆金鐘獎入圍名單揭曉，戲劇類主任委員、導演曹瑞原今（15日）受訪時，針對部分遺珠與入圍結果做出回應。對於吳慷仁 連續兩年放棄報名金鐘，曹瑞原坦言：「也許他覺得沒有突破，或許想讓給別人機會」，並稱從專業角度來看，對於吳慷仁表現仍給予肯定，強調「每個人都有他往前的方式」。

本屆金鐘百花齊放，不少原本電影大咖跨進小螢幕大放異彩，提到柯震東主演的「乩身」未獲入圍，曹瑞原坦言「我們也覺得很可惜」，不過他認為柯震東這幾年已經逐漸建立自己的表演樣貌，「我們不用為他擔心」，更認為對方已經具備獨立性，在華語圈也有一定位置。

他強調，金鐘獎評選採不記名投票，評審都是以專業角度評估，「不是主觀」決定結果。

而獲文化部等合計超過新台幣1.1億元高額補助與投資的「零日攻擊」，最終僅謝章穎、任敏嫻分獲戲劇節目男配角、最具潛力新人獎，曹瑞原直言：「真的很可惜。」

他認為其實有不少戲劇、演員與導演都拍得非常好，只是在報名長劇的情況下，部分作品僅以單一集數呈現，與完整長劇相比確實較難評比，「兩集演出，其他演員可能要更綿密，那就會有點可惜。」

他透露，杜汶澤、戴立忍、潘慧如等人都曾被討論，強調「就戲而言很好，大家水準都很好」，只是最終仍有遺珠。

對於外界質疑客家、本土題材近年頻頻受到肯定，是否與意識形態或政治因素有關，曹瑞原則強調：「我從來沒有被政治給駕馭過，從來沒有。」

他認為，過去許多本土及客家題材受到限制，如今相關創作有更多機會被看見，自然會顯得亮眼，而是因為這些過去被掩蓋的題材，本身就具有突出的創作價值。

此外，相較於各類獎項有5人競逐，這次戲劇節目最佳潛力新人獎僅有3人入圍，曹瑞原認為現行資格限制太過嚴格，建議制度可以適度放寬，「只要在3部戲之內，還是可以報新人」。

他指出，有些演員可能只演過幾場戲，就因資格不符而無法參賽，「一輩子都在等發光的時刻」，若因此失去機會，對新人而言並不公平，也希望未來制度能給更多演員被看見的可能。

導演曹瑞原。記者林士傑／攝影

導演曹瑞原。記者林士傑／攝影