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遭祕戀4年女友抓包劈腿女星 Ozone文廷道歉宣布停工

記者林士傑／即時報導
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Ozone文廷承認劈腿。圖／摘自臉書
Ozone文廷承認劈腿。圖／摘自臉書

男團Ozone才歡慶成軍4周年，團員文廷日前卻被女友爆料疑似劈腿女星，稍早他透過社群分享親筆信，宣布即刻起全面停工：「再次向被我傷害的人，以及所有因此感到失望、難過的人，鄭重地說一聲對不起。」

他過去受訪時自稱單身，如今被影射劈腿，女友在社群雖未指名道姓，但被網友翻出男主角正是文廷。對方發文稱交往4年來可以理解文廷立場，選擇低調呵護愛情，沒想到文廷在外宣稱單身，拍戲後更和合作女星發生親密行為，「而這一切，後來你們也都與我親口承認了。當時，你知道自己身邊有著交往的我；而對方也是一個有男朋友的人。她很主動但你可以拒絕的」。

面對文廷劈腿行徑，女方選擇分手，昨天文廷在見面會上哽咽稱「不知道還有多少機會可以站在舞台上」。稍早他Po出手寫信道歉，首先跟交往4年的舊愛說對不起，「在這段感情裡，妳一路以來給我的支持與信任，卻因為我的不成熟受到傷害，這是我的錯」，也對自己向團員、公司以及粉絲隱瞞的行為道歉，他宣布接下來聽從公司安排：「除了已簽約、必須履行的工作外，即日起暫停其他演藝工作，好好反省。」

而他索尼音樂表示：「已責成文廷深刻反省，目前全面退出新作品『Self!shhh』的宣傳，除了已簽約的工作之外，暫停其他所有演藝工作。」

文廷手寫信全文：

很抱歉隔這麼久才正式回應，這幾天我花了很多時間沉澱和反省。

首先，我想向陪伴我四年的妳，鄭重地說一聲，對不起。

在這段感情裡，妳一路以來給我的支持與信任，卻因為我的不成熟受到傷害，這是我的錯。

我不會為自己的行為找任何理由，對不起。

我沒有誠實地向公司、團員們和一直支持我的大家說明自己的感情狀況，也沒有妥善處理好自己私人生活。

這是我的錯，對於支持我的粉絲、公司和團員們，真的很抱歉。

接下來，我會依照公司的安排，除了已簽約、必須履行的工作外，即日起暫停其他演藝工作，好好反省。

最後，再次向被我傷害的人，以及所有因此感到失望、難過的人，鄭重地說一聲對不起。

Ozone文廷承認劈腿。圖／摘自IG
Ozone文廷承認劈腿。圖／摘自IG

精華 FAQ

  • 他遭女友爆料，指稱在交往4年期間疑似劈腿女星，且曾對外宣稱單身，感情狀況與私生活處理方式因此引發外界批評。

  • 他透過社群發布手寫道歉信，坦承自己沒有誠實交代感情狀況，也沒有妥善處理私人生活，並向舊愛、團員、公司與粉絲致歉。

  • 索尼音樂表示已要求文廷深刻反省，除了已簽約且必須履行的工作外，全面退出新作品宣傳，並即日起暫停其他所有演藝工作。

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