解封後Energy正式合體演出 坤達和書偉現況曝光
Energy成員坤達和書偉去年因捲入閃兵風波，唱片公司宣布休團至今年6月底，解封後坤達和書偉現身力挺成員阿弟（蕭景鴻）「以我為名」演唱會，昨晚全員合體現身「健康守護．十年有你——用音樂致敬醫護 公益演唱會」，也是解封後Energy首次正式登台演出。
Energy團員帶來經典歌曲「星期五晚上」，5人依序和觀眾打招呼，坤達和書偉看來狀態頗佳，兩人也都下台和觀眾互動擊掌，書偉並分享爸爸經：「我最近感受滿深的，因為餵奶很累，顧小孩會有時候顧到沒耐心，所以醫護真的是非常不容易的工作。」坤達則相對話少，但表現依然穩定。
除了Energy，演唱會由丁噹、白安、品冠、蕭秉治、蕭景鴻、鼓鼓呂思緯、小魏魏嘉瑩、U:NUS、KAXA、Anita於臺北流行音樂中心無酬演出。
品冠一連帶來「隨時都在」、「我以為」及「掌心」，他表示自己進出醫院很頻繁，也動過滿大的手術，「想表達的是現場有很多在前線的醫護人員，有些都是我認識的，因為我各大醫院都跑過，希望用好聽的音樂來餵飽大家」。
而照顧罹患阿茲海默症媽媽的鼓鼓，也感謝醫護人員的付出，他坦言媽媽現在說話已經不大清楚，「每天都像得到一個新的媽媽」，選擇樂觀看待媽媽病情。
這是Energy在休團解封後首次正式登台演出，也是坤達和書偉捲入閃兵風波後重新合體亮相，因此不僅是回歸舞台的重要時刻，也成為外界關注的焦點。 兩人看來狀態頗佳，並有下台和觀眾互動擊掌。書偉還分享育兒心得，提到餵奶與照顧小孩很累，也讓他更能體會醫護工作的不容易；坤達則較少發言，但整體表現穩定。 除了Energy，丁噹、白安、品冠、蕭秉治、蕭景鴻、鼓鼓呂思緯、小魏魏嘉瑩、U:NUS、KAXA、Anita等也在臺北流行音樂中心無酬演出，整場活動主題是以音樂致敬醫護人員。
精華 FAQ
這是Energy在休團解封後首次正式登台演出，也是坤達和書偉捲入閃兵風波後重新合體亮相，因此不僅是回歸舞台的重要時刻，也成為外界關注的焦點。
兩人看來狀態頗佳，並有下台和觀眾互動擊掌。書偉還分享育兒心得，提到餵奶與照顧小孩很累，也讓他更能體會醫護工作的不容易；坤達則較少發言，但整體表現穩定。
除了Energy，丁噹、白安、品冠、蕭秉治、蕭景鴻、鼓鼓呂思緯、小魏魏嘉瑩、U:NUS、KAXA、Anita等也在臺北流行音樂中心無酬演出，整場活動主題是以音樂致敬醫護人員。
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