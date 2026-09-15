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陳建州急性心肌梗塞送醫 本人首發聲洩最新病況

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陳建州急性心肌梗塞送醫 本人首發聲洩最新病況

記者許晉榮／即時報導
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黑人陳建州親自發文，證實手術治療順利。(本報系資料照)
黑人陳建州親自發文，證實手術治療順利。(本報系資料照)

「黑人」陳建州今（15日）晚間驚傳因急性心肌梗塞，緊急送往台大醫院接受手術，消息曝光後，震驚演藝圈及籃壇，也讓大批親友、粉絲紛紛湧入社群表達關心。所幸手術順利完成，目前恢復狀況良好，稍早他也親自在社群限動報平安，讓所有擔心他的人鬆了一大口氣。

黑人寫下：「一切平安，感謝大家的關心，特別感謝台大醫院專業又迅速的治療與照顧！謝謝我的家人和朋友們第一時間的關心。」最後再以英文「Thanks for everything」向所有伸出關懷的人致謝，短短幾句話，藏著驚險後的滿滿感激，更證實自己的身體狀況已趨穩定。

據了解，黑人15日以PLG副會長身分觀看聯盟友誼賽，過程中身體突然感到不適，隨即前往醫院就診，經醫師評估後確認為急性心肌梗塞，緊急安排接受手術治療。

黑人的助理隨後也發出聲明表示：「PLG副會長陳建州先生今日（09/15）於觀看PLG友誼賽時，身體突然感到不適，隨即前往醫院就診。經醫師評估後，為急性心肌梗塞，已安排接受手術治療。目前陳建州先生在台大醫院醫療團隊的專業照顧下，恢復狀況良好，正安心療養中。感謝各界關心，一切平安。」

一場突如其來的身體亮紅燈，除了愛妻范瑋琪萬分擔心，親友及外界也都替他捏把冷汗，所幸治療順利，加上他已親自發文向外界報平安，虛驚一場。

范瑋琪(左二)跟老公陳建州及2個兒子，一家四口感情融洽。(圖／摘自IG)
范瑋琪(左二)跟老公陳建州及2個兒子，一家四口感情融洽。(圖／摘自IG)

精華 FAQ

  • 他在15日以PLG副會長身分觀看聯盟友誼賽時，身體突然感到不適，隨即前往醫院就診。經醫師評估後，確認為急性心肌梗塞，因此緊急安排手術治療。

  • 手術已順利完成，目前恢復狀況良好。稍早他也親自在社群限動發文，寫下「一切平安」並感謝各界關心，表示身體狀況已趨穩定。

  • 助理聲明指出，陳建州已在台大醫院醫療團隊專業照顧下接受手術，目前恢復狀況良好，正安心療養中，並感謝外界關心，強調一切平安。

陳建州

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