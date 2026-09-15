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梁洛施代言新品 罕談導演男友馬浴柯

記者廖福生／即時報導
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梁洛施出席品牌活動。圖／官方提供
梁洛施出席品牌活動。圖／官方提供

女星梁洛施代言年輕美學專家perFACE，日前Isabella現身慶祝新店開幕暨18周年慶典。談到早前遠赴巴黎拍攝全新品牌廣告，梁洛施坦言該趟旅程格外難忘。

她分享道：「女性的自信與光彩，源於對自我的堅持。美貌是命中注定，但保持完美無瑕則可以由自己掌控。」梁洛施認為現代女性無須迎合單一的審美標準，真正動人的是清楚知道內心所想，並以行動作出選擇，自信掌握屬於自己的人生主導權。

梁洛施更特別大讚今次巴黎拍攝團隊的專業與默契，無論取景、造型以至每一個鏡頭細節，都力求將巴黎獨有的優雅格調與「perFACE」的品牌美學完美融合。

她表示，整個拍攝過程不單是一趟廣告之旅，更像一次關於女性自信與自我選擇的重新演繹，亦令她對品牌「Don’t Dream it, Be it!」這句宣言有更深一層的體會。

梁洛施在場接受記者訪問時，大談最新動向，她表示現時在北京與香港兩邊居住，暑假也有陪著3個兒子，現在已開學她就可以自由得多。她又指之前工作的時候，兒子們也想陪伴她，也會跟到現場當小助手，但他們已長大，有自己的朋友，今年她算是輕鬆得多。

提到兒子們對娛樂圈會否感到興趣？梁洛施直指：「我感覺不到他們有興趣做藝人，相信他們也在尋找個人的目標，不過目前也在好好享受校園生活。」

她笑言跟兒子們都談得來，但卻不知道他們有沒有女朋友，只感覺他們沒太多青春的煩惱：「可能男仔都熱愛運動，喜歡滑雪、打籃球和踢足球，所以培養愛好很重要。但我就只喜歡打網球，所以甚少跟他們一起做運動。」

至於是否和導演男友馬浴柯一起打網球？她笑說：「跟我一起打的是女教練，他OK啦！」她與馬浴柯在電影「重生2」中合作，兩人於上海電影節首度公開牽手走紅地氈，問未來有否再合作機會？她表示：「要看看機會，之前的合作非常開心，從沒發生拗撬，希望電影今年可以上映。」

梁洛施日前遠赴巴黎拍攝全新品牌廣告。圖／官方提供
梁洛施日前遠赴巴黎拍攝全新品牌廣告。圖／官方提供

精華 FAQ

  • 她為年輕美學專家perFACE代言，早前更遠赴巴黎拍攝全新品牌廣告。她形容這趟旅程非常難忘，並讚賞團隊在取景、造型和鏡頭細節上都十分專業。

  • 她認為女性的自信與光彩來自對自我的堅持，真正動人之處在於清楚知道自己想要什麼，並勇於作出選擇。她強調不必迎合單一審美，而要掌握人生主導權。

  • 梁洛施表示自己現時在北京與香港兩邊居住，暑假多陪3個兒子，開學後則較自由。她說兒子們對入行未必有興趣，與馬浴柯合作愉快，電影《重生2》仍盼今年上映。

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