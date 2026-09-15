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金鐘獎／「周末最強大」雙料入圍 胡瓜激動：實在非常開心

記者林怡秀／即時報導
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華視「周末最強大」今年金鐘獎雙料入圍。圖／華視提供
華視「周末最強大」今年金鐘獎雙料入圍。圖／華視提供

胡瓜今年以華視「周末最強大」入圍綜藝節目主持人獎，他透過華視發表感言，坦言往年對金鐘獎通常是心如止水，但她今天得知入圍，內心仍然十分激動，表示能以台灣傳統的綜藝節目拿到金鐘門票，讓他超級感動。

「周末最強大」今年雙料入圍綜藝節目獎及綜藝節目主持人獎，胡瓜說：「在演藝圈工作邁入第43年，經歷大風大浪的我，通常是心如止水，今天內心還能有這種激動，實在非常開心，我的激動是因為，我們又做了台灣傳統綜藝節目，看見那個電視史上輝煌的節目，所以我超級感動。」他同時也感謝電視台和一起搭檔主持的陳亞蘭及歐漢聲，對節目的付出終於開花結果。

陳亞蘭也表示，大家的努力終於被看見，「每次錄節目現場都是全力以赴，每次錄影事前，無論是綜藝或者是短劇，都要開無數次的會議，就是希望把節目做得更好，讓觀眾在一周疲憊的周末能夠舒壓，以及獲得正能量！因為我們不只是綜藝，我們還有傳承！很高興入圍，也很希望得獎哈哈」。

歐漢聲則說：「非常感謝金鐘評審們看到我們這麼努力的做節目，也感謝觀眾跟粉絲們的喜愛，沒有你們就沒有這些表演的動力，謝謝大家打開電視機準時收看，也感謝辛苦的製作單位們，最重要的是華視和緯來長官的支持，瓜哥、亞蘭姐還有歐小弟我會繼續不忘初心努力表演。」

精華 FAQ

  • 胡瓜今年是以華視的《周末最強大》入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎，並且該節目也同時入圍綜藝節目獎，形成雙料入圍的結果。

  • 胡瓜表示自己在演藝圈工作第43年，往年對金鐘獎多半心如止水，但這次得知入圍後仍感到十分激動，因為這代表台灣傳統綜藝節目重新被看見。

  • 陳亞蘭認為大家長期全力以赴終於被看見，歐漢聲則感謝評審、觀眾、製作單位及華視與緯來支持，並表示會和胡瓜、陳亞蘭繼續努力表演。

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