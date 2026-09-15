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秦漢闖金鐘 「忘了我記得」入圍男主角 謙喊：我沾光啦

記者趙大智／即時報導
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謝盈萱（左）、秦漢以「忘了我記得」雙雙入圍。圖／Netflix提供
謝盈萱（左）、秦漢以「忘了我記得」雙雙入圍。圖／Netflix提供

第61屆金鐘獎入圍名單今（15）日揭曉，暌違多年重返影集演出的秦漢，憑Netflix「忘了我記得」入圍迷你劇集男主角獎。劇中他飾演逐漸受到記憶衰退影響的父親「程光齊」，透過眼神、肢體與細微情緒變化，呈現角色面對記憶一點一滴流失時的無助與脆弱，與謝盈萱飾演的女兒「程樂樂」共同撐起全劇最重要的父女情感。

「忘了我記得」此次一口氣獲得13項金鐘提名，包括迷你劇集獎、迷你劇集女主角獎、迷你劇集男主角獎、迷你劇集最具潛力新人獎、編劇獎、導演獎，以及配樂、原創歌曲、攝影、剪輯、燈光、美術設計與造型設計等獎項，成為本屆金鐘迷你劇集類的強勢作品。

秦漢這次在「忘了我記得」中挑戰記憶逐漸退化的父親，和謝盈萱之間從日常相處到情感衝突，都讓父女關係成為故事核心。對於睽違多年再度接演影集便獲得金鐘肯定，他謙虛表示：「能夠入圍是靠劇組的每一個細胞（夥伴）都很優秀，所以我要謝謝他們，這是大家一起努力的成果，我沾光啦！」

謝盈萱則在劇中飾演獨自扛起照顧父親責任的女兒「程樂樂」，面對工作、家庭與自我人生的拉扯，以細膩表演詮釋照顧者的疲憊與愛，這次也入圍迷你劇集女主角獎。她透露，父親過世那段時間，自己曾傳訊息給劉若英說謝謝，「還好拍了這齣戲」，因為有些來不及說出口的話，反而能透過戲劇完成。

「忘了我記得」由劉若英執導，故事從父女之間面對「遺忘」與「記得」展開，不只聚焦照顧者的處境，也描寫女性在人生不同階段所面對的選擇與情感羈絆。劉若英此次同樣入圍迷你劇集導演獎，對作品獲得金鐘肯定表示，身為導演最幸福的並不是站在所有人的前面，而是回頭時「看見你們都在」，並感謝評審、劇組、觀眾一路相伴。

此外，童星顏語瑢飾演女主角程樂樂的童年「小樂樂」，此次也入圍迷你劇集最具潛力新人獎。從秦漢、謝盈萱的父女情，到新生代演員的亮眼演出，「忘了我記得」此次共抱回13項提名，也讓這部以家庭情感為核心的作品成為本屆金鐘焦點。

精華 FAQ

  • 秦漢是憑 Netflix 影集《忘了我記得》入圍第61屆金鐘獎迷你劇集男主角獎。劇中他飾演逐漸受記憶衰退影響的父親，靠細膩表演獲得肯定。

  • 《忘了我記得》此次一口氣獲得13項金鐘提名，涵蓋迷你劇集獎、男女主角獎、導演獎、編劇獎，以及配樂、攝影、剪輯、美術等技術獎項。

  • 秦漢飾演失智父親，和謝盈萱飾演的女兒共同撐起全劇情感核心；謝盈萱也以照顧者視角入圍女主角獎，劉若英則因執導本劇入圍導演獎。

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