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中村友理直腸癌病逝 昔拍保險廣告1劇情竟成現實人生

記者梅衍儂／即時報導
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中村友理因直腸癌病逝。圖／摘自IG
中村友理因直腸癌病逝。圖／摘自IG

日本知名女星中村友理不幸因直腸癌病逝，得年44歲，消息一出震驚大批影迷，紛紛湧入其社群平台留言追思。更有眼尖網友翻出她於2019年為「日本生命」拍攝的經典廣告，發現片中的虐心情節竟然與她現實中的遭遇驚人重疊，引發全網淚崩熱議。

影片來源：YouTube@oricon

中村友理在2019年拍攝的保險廣告中飾演一名單親媽媽，劇中她蠟燭兩頭燒，既要工作又要照顧孩子，卻意外接到醫院的複查結果通知，內心百感交集，她被迫面對突如其來的健康危機。

影片中，她在病榻上收到兒子的應援影片，眼神流露出無限溫柔，甚至在觀看孩子以「媽媽的笑容是宇宙第一」為題的作文發表時，當場感動落淚，展現出為了愛勇敢抗病的堅毅力量。這支當年感動無數觀眾的廣告，如今隨著她的離世再度被掀出。

大批網友重溫影片後鼻酸表示，原來中村友理在拍攝這支廣告時，現實中就已經在與病魔對抗，紛紛留言感歎：「看幾次就哭幾次」、「聽到噩耗第一時間就想到這個作品」、「如此優秀的演員，願妳一路好走」。

這部將親情與抗病刻畫得細膩真摯的微電影，也意外成為歌迷與影迷懷念她溫暖身影的最佳見證。

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