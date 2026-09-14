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離婚13年照顧罹癌前夫至終點 女星認了「追求者很多」

記者陳慧貞／即時報導
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周丹薇出席書畫展活動。記者陳慧貞／攝影
周丹薇出席書畫展活動。記者陳慧貞／攝影

女星周丹薇出席「墨韻同心 團結自強」書畫美展，長年醉心於琉璃創作的她，難得參與畫展，她心情相當雀躍，謙稱相較於琉璃製作，自己的畫作像「小學生」，還處於不成熟、學習的階段，因此能與許多藝術家朋友聚在一起交流、切磋，對她來說是很好的學習機會。

周丹薇14日偕同楊燕、凌蕙蕙、米凱莉、張瑞竹、胡翡翠、姚采穎等出席書畫美展，其中她展出的兩幅畫以成雙成對的鳥、魚為主題，表達渴望戀愛的感覺。她坦言，身邊的朋友也都是「雙雙對對」，「希望我的人生也能雙雙對對。」

問到感情狀態，周丹薇2013年離婚後，選擇放下過往照顧罹癌前夫至生命終點，甚至以「未亡人」身分出席告別式，被外界封為「最完美前妻」、「最有情意前妻」。恢復單身後，周丹薇身邊有不少追求者，但始終未能發展成正式關係，她說：「有交往的朋友，但是很難，還沒有一個正式的想法。」坦言目前身邊確實有聊得來的朋友，但不急著進入下一段感情。至於是否期待愛情，她大方表示：「我期待愛情，但是我不會戀愛腦。」對於是否再婚，她認為：「只要過得開心、幸福就好，這年代其實結不結婚真的不重要。」

被問乾女兒孟耿如近況，周丹薇坦言近期為籌備個展相當忙碌，直呼：「忙昏了忙死了，沒有時間再去聯絡什麼事情。」言下之意也是有一段時間沒跟孟耿如聯繫，不過她也提到，未來若有機會，非常期待能與乾女兒合作辦展覽，笑說：「相信有機會吧。」

精華 FAQ

  • 她在書畫美展中展出兩幅作品，以成雙成對的鳥、魚為主題，藉此表達對戀愛與伴侶關係的渴望，也透露希望人生能有「雙雙對對」的感覺。

  • 她表示恢復單身後身邊確實有不少追求者，也有聊得來的朋友，但尚未進入正式關係；她期待愛情，卻不想戀愛腦，認為結不結婚都不是最重要。

  • 周丹薇曾在2013年離婚後，仍照顧罹癌前夫直到生命終點，並以未亡人身分出席告別式；至於乾女兒孟耿如，她說近期忙於個展，暫時少有聯繫。

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