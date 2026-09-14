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81歲蘋果花歌后曝106歲母長壽秘訣 3年前病危插管靠這招挺過

記者陳慧貞／即時報導
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81歲楊燕寶刀未老，至今仍能獨力唱完2、3小時演唱會。記者陳慧貞／攝影
81歲楊燕寶刀未老，至今仍能獨力唱完2、3小時演唱會。記者陳慧貞／攝影

81歲「蘋果花歌后」楊燕今（14日）出席「墨韻同心 團結自強」書畫美展，孝順的她特別帶著106歲母親同行，母女倆甜蜜同框。談到媽媽的長壽秘訣，楊燕透露，母親3年前曾一度病危，醫生甚至要她簽下同意書，插管後生命垂危，沒想到她持續播放自己的歌聲陪伴，母親靠著堅強生命力撐過難關，讓她深信音樂不只能調整身心，甚至可能成為拯救生命的力量。

楊燕回憶，媽媽當時住院約3個月，插管後又經歷漫長復原期，返家時雙腿腫脹，照顧過程相當辛苦。當時她能做的，就是播放自己的CD給媽媽聽，讓媽媽回想過去陪她到香港、新加坡、馬來西亞、印尼等地演出的往事，「藉由音樂讓她的大腦持續活躍」，也陪著母親度過病危期。

如今媽媽雖然坐輪椅，但精神狀況相當好，每天仍會唱歌、哼歌。楊燕也特別重視讓媽媽「發出聲音、活動舌頭」，認為「舌頭在動，就連帶著腦筋也在動」。她不讓媽媽整天悶在家裡，每天安排曬太陽、泡腳、按摩，每週至少帶她外出郊遊一次，還會安排兩、三次外出吃飯，持續給予生活刺激。

楊燕透露，媽媽年輕時就愛運動、愛漂亮，曾練太極、元極舞、功夫及扇子舞，因此她認為運動也是維持健康的重要關鍵。她自己如今仍在家做瑜伽，也會做仰臥起坐、伏地挺身，一次約20至30下，但強調運動不能逞強，以免反而受傷。飲食方面，全家也都很疼媽媽，「只要有好的都給她吃」，媽媽年輕時愛吃鮑魚、魚翅、燕窩，如今楊燕從香港返台，也會特別帶鮑魚罐頭、燕窩孝敬母親。談到長壽，她感觸表示：「有長壽如果很痛苦也沒有意思，希望大家活得健康。」

81歲楊燕帶106歲媽媽參加活動。記者陳慧貞／攝影
81歲楊燕帶106歲媽媽參加活動。記者陳慧貞／攝影

81歲楊燕分享養生秘訣。記者陳慧貞／攝影
81歲楊燕分享養生秘訣。記者陳慧貞／攝影

精華 FAQ

  • 她特別帶著106歲母親同行，母女倆甜蜜同框成為焦點，也藉此分享照護長者與長壽秘訣，現場畫面溫馨動人。

  • 母親當時插管後生命垂危，楊燕持續播放自己的CD和歌聲陪伴，讓母親回想往事、保持大腦活躍，最終靠堅強生命力撐過危機。

  • 她認為運動、音樂、曬太陽與良好飲食都很重要，會安排媽媽唱歌、泡腳、按摩和外出郊遊，也特別注意讓她持續發聲、活動舌頭。

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