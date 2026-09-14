我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國出入境新規15日上路 陸委會副主委再次示警5類人

16歲少年暴斃 驗屍才知染上超致命新毒品

中村友理44歲抗癌13年病逝 經紀公司證實死訊

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本女星中村友理驚傳過世，享年44歲。圖／摘自IG
日本女星中村友理驚傳過世，享年44歲。圖／摘自IG

曾演出Netflix劇集「浪漫匿名者」、飾演醫生「艾琳」的日本女演員中村友理，驚傳於9月1日因直腸癌病逝，享年44歲。所屬經紀公司今（14）日在官網正式證實消息，透露她生前曾兩度與癌症抗爭，近年即使接受治療，仍努力維持工作，原本積極準備復工，卻在今年8月因腸阻塞導致病況急轉直下，最終在家人及親近的人陪伴下走完人生最後一程。

中村友理經紀公司發表聲明表示：「中村友理因直腸癌安詳離世，謹此向各位致意，也衷心感謝大家生前對她的關照。」公司透露，她的葬儀已由近親、旗下演員及工作人員低調完成。

根據經紀公司說法，中村友理約13年前便曾罹患癌症。當時她與公司社長討論後，考量若將具體病名告訴演藝圈工作夥伴，可能讓對方過度擔心，因此選擇不公開疾病細節。經過治療後，她的病情一度進入緩解期，恢復正常生活，並持續投入演藝工作，同時定期接受健康檢查。

然而，2025年1月，中村友理再次被發現罹患癌症，隨即接受手術。雖然手術順利，但術後確認癌細胞已經轉移，醫療團隊評估後認為，若以「根治、完全緩解」為治療目標已相當困難，因此後續改以控制病情為主，希望在與疾病共存的狀態下延長生命，同時盡可能維持生活品質。

面對再次抗癌，中村友理也積極了解自己的病情，對治療抱持認真態度。由於主治醫師評估她仍可以繼續工作，她並未完全離開演藝圈，而是在接受治療及休養期間持續調養身體，並以重返工作崗位為目標。

沒想到今年8月，她在準備復工之際又出現腸阻塞，身體狀況突然惡化，醫師也告知家屬她剩餘時間已不多。經紀公司透露，即使到了最後階段，中村友理仍努力保持平靜，臉上依舊帶著溫柔笑容，最後在家人及親近的人陪伴下度過最後時光。

經紀公司感性回憶，中村友理的30多歲及40多歲幾乎都在與疾病抗爭，但她始終憑著堅強意志一次次面對難關。即使疾病改變了她的人生步調，她仍在這段旅程中遇見許多人，也擁有過許多幸福且充實的時光。

精華 FAQ

  • 經紀公司證實，中村友理是因直腸癌病逝，日期為9月1日，享年44歲。她生前長年與癌症對抗，近年仍持續治療並維持工作。

  • 據經紀公司說法，她約13年前就曾罹癌，治療後一度緩解。2025年1月再次確診並接受手術，但術後發現癌細胞已轉移，後續改以控制病情為主。

  • 中村友理原本積極準備復工，卻在今年8月出現腸阻塞，身體狀況突然惡化。醫師告知家屬時間不多後，她在家人及親近友人陪伴下安詳離世。

Netflix 癌症 日本

上一則

《早春晴朗》收官…孫千哭到說不出話 井柏然惹全場鼻酸

下一則

81歲蘋果花歌后曝106歲母長壽秘訣 3年前病危插管靠這招挺過

延伸閱讀

因「一見鍾情」結婚 亞德里安希馬尼亞克抗癌一年病逝

因「一見鍾情」結婚 亞德里安希馬尼亞克抗癌一年病逝
AV女優倉木華驟逝 經紀公司發聲：生前承受痛苦

AV女優倉木華驟逝 經紀公司發聲：生前承受痛苦
曾眾籌止痛藥「想體面離開」…39歲抗癌博主「芳芳」病逝

曾眾籌止痛藥「想體面離開」…39歲抗癌博主「芳芳」病逝
「臥虎藏龍」鄭佩佩生前罹罕病 離世2年完成遺願 家屬證實捐出大腦

「臥虎藏龍」鄭佩佩生前罹罕病 離世2年完成遺願 家屬證實捐出大腦

熱門新聞

54歲「冬季戀歌」裴勇俊(左)近況曝光，和業餘高爾夫選手金書娥。圖／摘自seoah0115 IG

54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場

2026-09-12 16:58
譚松韻(右)、井柏然於2023年在「歸路」中組CP。(取材自微博)

宋威龍、白敬亭都來了… 譚松韻新劇獲眾男神力挺 獨缺井柏然惹議

2026-09-11 21:30
潘越雲（左）和陳昇合唱「春嬌和志明」。記者林士傑／攝影

遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口

2026-09-12 13:15
方媛分享與郭富城的全家福合照。(摘自微博)

郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元

2026-09-07 22:04
申知原將臉遮住。圖／摘自韓網

女星出席首映緊身禮服「下面凸一大包」 照片震撼掀討論

2026-09-05 11:03
賈乃亮如今幾乎專職直播帶貨。(取材自微博)

昔日影帝如今直播帶貨… 賈乃亮認「8年無戲可拍」 嘆仍想回到片場

2026-09-11 07:00

超人氣

更多 >
買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放

買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放
汽車很少開？為何仍須定期更換機油

汽車很少開？為何仍須定期更換機油
本來只想買挑幾顆卻買了一整車 觀光客笑逛美國大賣場

本來只想買挑幾顆卻買了一整車 觀光客笑逛美國大賣場
華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門

華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門
好市多老牌沐浴露特價 有華人用十多年沒換

好市多老牌沐浴露特價 有華人用十多年沒換