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AV女優倉木華驟逝 經紀公司發聲：生前承受痛苦

記者陳穎／即時報導
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AV女優倉木華驚傳輕過世。圖／摘自hana_kuraki87 IG
AV女優倉木華驚傳輕過世。圖／摘自hana_kuraki87 IG

25歲日本AV女優倉木華驚傳離世，所屬經紀公司T-POWERS今（14日）透過官網發表正式聲明，證實死訊。公司表示，面對突如其來的噩耗，全體同仁都感到悲痛與震驚，並向倉木華的家屬及親友致上最深切的哀悼。

T-POWERS在聲明中指出，倉木華離世消息傳出後，社群平台陸續出現許多關於她生前遭遇，以及與特定人士之間糾紛的相關說法。公司表示已掌握部分資訊，並強調：「對於目前已經確認的內容，本公司也極為嚴肅看待。」

聲明中也提到，想到倉木華生前曾受到傷害、承受痛苦，公司感到相當心痛，並表示「同時對於這一連串行為，也感到強烈憤怒」。不過，T-POWERS並未進一步說明所指的具體事件，也沒有針對網路流傳的各項指控逐一證實。

對於後續處理方式，T-POWERS表示，將以家屬的感受、倉木華的尊嚴與隱私為優先，在必要範圍內確認相關狀況，並視情況與相關單位合作、採取適當措施。至於目前掌握的個別資訊、與家屬及相關人士的聯繫內容，以及後續是否對外說明，公司表示都將審慎評估。

倉木華2024年出道後，憑藉亮眼外型迅速累積人氣，演藝事業正值發展階段。如今經紀公司正式證實死訊，也讓大批粉絲及業界人士震驚不捨。

倉木華離世消息最早由日本社群帳號「エンターテイナー折原」曝光，對方並公開多項涉及她生前遭遇的說法，包括與歌舞伎町男公關平良翔太交往期間疑似發生暴力衝突、受到威脅，以及金錢與海外工作等爭議。

此外，該帳號也曾指稱倉木華生前承受極大身心壓力。不過，上述內容目前主要來自社群爆料，經紀公司雖證實倉木華離世，卻未在最新聲明中逐一證實網路流傳的各項指控，實際經過及相關責任仍有待進一步釐清。

精華 FAQ

  • 倉木華的死訊由所屬經紀公司T-POWERS於14日透過官網正式證實。公司對突如其來的噩耗表達悲痛，也向家屬與親友致上最深切哀悼。

  • T-POWERS表示，已掌握部分與她生前遭遇相關的資訊，並強調對已確認內容極為嚴肅看待，同時對她曾受傷害、承受痛苦感到相當心痛。

  • 網路上流傳她與特定人士糾紛、暴力衝突、威脅及金錢與海外工作爭議等說法，但公司未逐一證實，只表示將以家屬感受、尊嚴與隱私為優先審慎處理。

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