差點走光？ 彭小苒直播挑戰大膽造型 彈幕瞬間被「這些話」刷屏

彭小苒罕見在直播時穿上高露膚度服裝。(取材自微博)

大陸女星彭小苒近日因直播造型引發討論，原本一向以優雅氣質形象示人的她，罕見換上兩套剪裁大膽、露膚度較高的服裝，其中一套灰色掛脖露背針織衫因多機位拍攝，加上互動過程中的動作，服裝出現移位疑慮，讓不少網友捏把冷汗。事件延燒後，彭小苒工作室公開致歉，承認團隊在機位調度及鏡頭角度預判上存在不足。

從畫面中可見，該款衣服剪裁大膽，讓彭小苒在與觀眾互動、抬手整理頭髮或調整坐姿時，服飾產生了自然移位與側邊走光疑難。不少眼尖的網友注意到服裝移位與鏡頭角度問題，紛紛在直播間發起彈幕溫馨提示，瞬間被「注意鏡頭角度」、「小心衣物移位」、「團隊快幫忙貼好防滑貼」等訊息刷屏。

隨著相關畫面在社群平台流傳，網友看法也出現兩極。一派認為穿衣屬於個人選擇，彭小苒大膽嘗試不同風格並無不妥；另一派則認為直播屬於公開工作場合，尤其採多機位拍攝，更應提前評估各種動作與拍攝角度可能產生的風險，避免讓服裝問題搶走直播焦點。

面對爭議，彭小苒工作室發表致歉聲明，表示此次問題源於前期彩排時，團隊未能充分預判多機位拍攝可能產生的風險，對此向大眾及彭小苒本人致歉。工作室也表示，事件發生後已第一時間核查直播全程，並處理相關爭議片段，同時呼籲外界避免不當畫面的擴散與二次傳播。

據悉，彭小苒過去以主持人身分出道，之後轉戰戲劇圈，2019年因古裝劇「東宮」暴紅，在劇中飾演西州九公主「曲小楓」，憑藉靈動演技及紅衣造型留下深刻印象，之後又主演「君九齡」、「星河長明」等作品，逐漸站穩女主角位置。此次直播風波雖由造型掀起，但工作室迅速致歉並提出改善措施，也讓外界將焦點轉向藝人直播安全與幕後團隊的專業把關。

掛脖露背針織衫的側面讓彭小苒陷入走光危機。(取材自微博)