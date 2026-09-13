25歲AV女優倉木華陳屍公寓 一劍浣春秋：希望不是真的

AV女優倉木華驚傳輕過世。圖／摘自IG

日本 AV女優倉木華驚傳身亡，得年25歲。據目前網路流傳消息，她被發現在東京一處公寓內，消息傳出後震撼粉絲與AV業界。倉木華2024年出道，憑亮眼外型迅速累積人氣，演藝事業正值發展階段。台灣知名AV評論人一劍浣春秋也在社群平台發文感嘆：「多麼希望，一切都不是真的。」不過截至13日晚間，倉木華的所屬事務所、日本警方及相關片商均未正式公布完整案情及死因。

倉木華出道約2年，過去透過作品及社群活動累積一定知名度。如今突然傳出身亡消息，最早由日本社群爆料帳號揭露，隨後陸續有業界友人及同事發文悼念，使事件迅速受到關注。不過目前官方資訊仍相當有限，外界對她的確切死亡時間、原因及事發經過，仍有待進一步確認。

隨著消息擴散，倉木華過去一段感情糾紛也再度被網友翻出。網路流傳內容指出，她生前曾與男公關平良翔太交往，兩人疑似因感情、金錢及私人問題多次發生爭執。今年5月更傳出雙方發生衝突期間，倉木華追趕被帶走的手機時受傷，造成臉部及下巴出現明顯傷勢。

倉木華之後曾公開受傷狀況，並宣布延期出道兩周年相關活動，一度暫停部分工作。當時相關事件已引起粉絲關注，如今隨著她傳出身亡消息，過去的傷勢及感情糾紛也再次成為外界討論焦點。

近期網路上也陸續出現被指為倉木華生前的對話紀錄及其他相關資料，內容涉及金錢壓力、人身安全疑慮及疑似受到威脅等情況，部分爆料甚至點名平良翔太及相關男公關團體。不過，目前這些內容主要來自網路爆料、對話截圖及相關人士轉述，是否涉及家暴、精神控制或金錢壓榨等情況，均尚未獲警方調查結果證實。

AV達人一劍浣春秋也透過社群談及這起事件，表示過去相關爆料團隊曾因女優海外工作等議題與倉木華有所接觸，如今看到相關影像、對話資料以及她傳出身亡的消息，讓他相當感慨，並忍不住寫下「多麼希望，一切都不是真的」。