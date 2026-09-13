我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胡歌認了「現在沒得選了」影視寒冬 男神也難逃市場現實

Anthropic前研究員憂AI滅人類 執行長回應

胡歌認了「現在沒得選了」影視寒冬 男神也難逃市場現實

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
胡歌認為電影市場不景氣，身為演員的他也坦言感受到產業變化。圖／摘自微博
胡歌認為電影市場不景氣，身為演員的他也坦言感受到產業變化。圖／摘自微博

中國男星胡歌近日登上中國版「GQ」雜誌封面，談到近年電影市場不景氣，身為演員的他也坦言感受到產業變化。即使曾是炙手可熱的一線男星，如今面對劇本與市場環境，他坦言已不像過去能夠從容挑選作品，直言：「那時候還處在一個比較好的時期，現在沒得選了。」一席話也讓外界看到演員面對影視寒冬時的無奈。

胡歌2005年憑「仙劍奇俠傳」中的李逍遙一角走紅，之後持續累積戲劇代表作。2015年更接連主演「偽裝者」、「琅琊榜」及「大好時光」，不同類型的作品接連受到關注，事業攀上高峰。2024年，他又憑王家衛執導的「繁花」中阿寶一角，再度拿下白玉蘭獎最佳男主角獎，演技與市場號召力皆獲肯定。

不過，面對近年整體影視產業環境轉冷，胡歌接受專訪時坦言，電影市場終究相當現實，「你回不了本，機會就越來越少」，如今市場仍相當看重票房，「全世界都是這樣」。對於演員而言，即使過去擁有一定知名度與成績，也不代表永遠能按照自己的想法選擇劇本。

事實上，近年不少演員都曾談到影視市場的變化。男星趙又廷先前也曾形容目前影視圈「冷得很厲害」，甚至一度有長達1年半沒有進劇組拍戲的經歷。如今胡歌也公開談及類似感受，可見市場環境對演員工作的影響相當直接。

除了事業，胡歌也在專訪中談到成為父親後的生活轉變。他2022年與前執行經紀人黃曦寧登記結婚，隔年迎來女兒「小茉莉」。回憶女兒出生時，他坦言當時正好碰上「繁花」最密集的拍攝階段，長達半年幾乎都由妻子一個人扛起家庭大小事，自己則因工作繁忙，與女兒相處時間相當有限。

成為人父後，胡歌的生活態度也有所改變。面對演藝圈中許多自己無法掌控的事情，他表示不想再過度焦慮，現在對他而言，最重要的反而是家人與孩子。他認為，只要女兒能夠健康、快樂地長大，對自己而言就已經是很大的滿足。

精華 FAQ

  • 他坦言現在已不像過去那樣能夠從容挑選作品，直接表示「現在沒得選了」，反映出在影視寒冬與市場壓力下，演員即使有名氣也難以完全按照喜好接戲。

  • 他指出電影市場非常看重票房與回本能力，若作品無法回收成本，後續機會就會愈來愈少，因此演員能接到的戲也會受到市場表現直接影響。

  • 胡歌表示自己不想再為許多無法掌控的事情過度焦慮，如今最在意的是家人與孩子，只希望女兒能健康、快樂長大，這對他來說就是很大的滿足。

胡歌 趙又廷

上一則

前夫詐巨款遭通緝 女星3度輕生獲救 隔壁床竟是冤家

延伸閱讀

昔日影帝如今直播帶貨… 賈乃亮認「8年無戲可拍」 嘆仍想回到片場

昔日影帝如今直播帶貨… 賈乃亮認「8年無戲可拍」 嘆仍想回到片場
吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角

吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角
井柏然片酬是孫千的2.5倍「早春晴朗」暴紅掀價碼差距　

井柏然片酬是孫千的2.5倍「早春晴朗」暴紅掀價碼差距　
高圓圓嫁趙又廷12年罕吐真心話：生女後陷低潮 那幾年過得很痛苦

高圓圓嫁趙又廷12年罕吐真心話：生女後陷低潮 那幾年過得很痛苦

熱門新聞

54歲「冬季戀歌」裴勇俊(左)近況曝光，和業餘高爾夫選手金書娥。圖／摘自seoah0115 IG

54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場

2026-09-12 16:58
譚松韻(右)、井柏然於2023年在「歸路」中組CP。(取材自微博)

宋威龍、白敬亭都來了… 譚松韻新劇獲眾男神力挺 獨缺井柏然惹議

2026-09-11 21:30
肖戰戴著鴨舌帽和眼鏡，一身休閒。(取材自小紅書)

半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨

2026-09-06 21:32
潘越雲（左）和陳昇合唱「春嬌和志明」。記者林士傑／攝影

遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口

2026-09-12 13:15
申知原將臉遮住。圖／摘自韓網

女星出席首映緊身禮服「下面凸一大包」 照片震撼掀討論

2026-09-05 11:03
方媛分享與郭富城的全家福合照。(摘自微博)

郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元

2026-09-07 22:04

超人氣

更多 >
54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場

54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場
擁多家中餐廳 妻娃是美國公民 政庇華男被ICE逮捕

擁多家中餐廳 妻娃是美國公民 政庇華男被ICE逮捕
住飯店怕被偷拍？用手機、手電這樣找隱藏攝像頭

住飯店怕被偷拍？用手機、手電這樣找隱藏攝像頭
台裔童西洋棋全美第1 將代表美國參賽 父：始於偶然

台裔童西洋棋全美第1 將代表美國參賽 父：始於偶然
蔣友柏再婚倒數 前妻林姮怡背景被翻出 千金嫁蔣家斷星途

蔣友柏再婚倒數 前妻林姮怡背景被翻出 千金嫁蔣家斷星途