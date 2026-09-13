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前夫詐巨款遭通緝 女星3度輕生獲救 隔壁床竟是冤家

記者陳慧貞／專訪
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何璦芸如今更懂得人要活在當下。記者王聰賢／攝影
何璦芸如今更懂得人要活在當下。記者王聰賢／攝影

曾演過台灣電視劇「瘋女十八年」的資深女星何璦芸，近期演出中視8點檔「樓上樓下」，回憶過去感情低潮，坦言年輕時是「戀愛腦」，當年不顧一切閃嫁到馬祖，因丈夫外遇不斷，曾有3次尋短見經歷，情路坎坷令人鼻酸。

劇中，何璦芸飾演黑道大姐大，作風狠戾、為愛不擇手段，戲外她也有一段高潮迭起的感情，當年她與前夫愛得轟轟烈烈，但婚後丈夫卻仍流連花叢，雙方經常吵架，她更因想不開3度輕生。

其中一次跑到海邊，在萬念俱灰之下，吞了約20顆安眠藥還喝酒後，仍有求生意識，她打電話向姊姊求救，藥效發作後，她強撐著跑到廟裡，跪下後眼淚直掉，隨即昏倒送醫。

沒想到當時丈夫也因情緒激動，騎機車撞牆，同樣被送進醫院，兩人最後竟躺在同一間病房，中間只隔著一道簾子，這段僅維持約7年的婚姻，宛如8點檔般曲折。

恢復單身後，何璦芸回歸演藝事業，2014年，就在開心以公視人生劇展「只想比你多活一天」入圍金鐘迷你劇女主角之際，她得知前夫因涉詐騙百億案落跑遭通緝，一度感慨。

如今離婚已過29年，她早已能以成熟心態看待過往，「以前就是戀愛腦，愛就愛到極致」，但現在的她更加務實，也不再把感情視為人生全部，雖不排斥談戀愛，但也不考慮再婚，希望把人生過好、活在當下，「人生苦短，想見的風景就去看，想吃的飯就去吃，想做的事情就去做。」

輕喜劇「樓上樓下」周一至周五晚間8點於中視頻道播出。

何璦芸過往情路坎坷。記者王聰賢／攝影
何璦芸過往情路坎坷。記者王聰賢／攝影

何璦芸。記者王聰賢／攝影
何璦芸。記者王聰賢／攝影

精華 FAQ

  • 她坦言年輕時是戀愛腦，婚後雖與前夫愛得轟轟烈烈，卻因對方外遇不斷、爭吵頻繁，長期情緒崩潰，才會3度產生尋短見的念頭。

  • 她曾到海邊吞下約20顆安眠藥並喝酒，仍保有求生意識，趕緊打電話向姊姊求救，之後撐到廟裡跪下痛哭，最後昏倒送醫。

  • 離婚29年後，她已能成熟面對過往，不再把感情視為全部，雖不排斥戀愛但也不考慮再婚；而前夫後來因涉詐騙百億案遭通緝落跑。

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