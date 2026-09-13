蔡琴出道47年付出慘烈代價 終身必須戴墨鏡生活

蔡琴心中真正的家，是她最熱愛的舞台。記者沈昱嘉／攝影

出道47年，蔡琴12日起一連兩周帶著「不要告別」巡演回到台北。唱過無數經典情歌的她，13日晚上唱至「親密愛人」時，自揭因畏光必須戴著墨鏡生活，但她不後悔：「原來我的家就是舞台，你們（指歌迷）也是我最親愛的家人。」一句話，道盡47年的舞台人生。

這次返場，蔡琴從歌單到造型幾乎全面翻新，不僅重新訂製5套華服，更準備「親密愛人」、「張三的歌」、「微風往事」3首驚喜彩蛋， 22首跨越不同年代的旋律，在她低沉醇厚的嗓音下，唱出新的面貌。

開場唱完「抉擇」，蔡琴看著滿場觀眾，先自嘲笑說：「很高興『老女人』一出場還能看到滿滿觀眾，覺得很感動。」

唱了47年、站過無數大小舞台，蔡琴看似身經百戰，卻也坦言直到今天，每一次演出前依舊會緊張，「每一次，而且幾十年下來都很緊張，很多人不相信，但我真的會緊張。」而唱至「新不了情」時，她似乎對自己的表現不夠滿意，主動要求重唱最後一句，唱完還自我檢討：「謝謝你們給我救贖的機會，雖然最後3個字還是沒唱好。」

但整晚最令人動容的，是她唱「親密愛人」前的一段感性告白。蔡琴緩緩地說：「唱了47年，最精華的歲月與精力，全都獻給舞台了。」她稱身邊工作夥伴陪伴自己的時間，甚至比陪伴家人還長，每當巡演結束，大家回到家，有孩子、有另一半在等著，「我可以想像他們相見的那一刻，是多麼安慰、多麼安心」。

話鋒一轉，她又說：「但我跟他們有點不一樣，我是單身，也是獨居。」每次演出結束回到家，沒人替她開燈，也沒有人問她累不累？她只能自己開燈、自己走進廚房，替自己倒一杯熱水。陪著她回家的，往往只有裝滿演出服與生活用品的行李箱。

蔡琴說，行李也占據了家裡最重要、最寶貴的位置，久而久之，她只覺得像是家中的過客，「回去就是換行李，然後再出去演出」。直到某一天，她望著行李，突然笑了，「蔡琴，你哪有家？你沒有家。舞台，就是你的家。」乍聽像玩笑，卻也讓全場瞬間安靜。

她說，這47年來，舞台給了她掌聲，也在身體留下歲月痕跡。如今穿著高跟鞋走在台上，步伐已不像年輕時那麼穩；尤其長年面對舞台的聚光燈，眼睛也愈來愈怕光，「如果要讓你們看到我的臉，我的眼睛就一定要面對那個光，那個亮度其實不是一般人能接受的」。於是轉身離開後，她就必須戴著「墨鏡生活」。

而她沒有後悔，「為什麼？因為你們，才是我最親密的家人。」真正的家，也是蔡琴最熱愛的舞台。

蔡琴身經百戰，卻也坦言直到現在，每一次演出前仍會緊張。記者沈昱嘉／攝影

蔡琴唱了47年，得到掌聲，但身體也留下歲月痕跡。記者沈昱嘉／攝影

蔡琴自揭因畏光必須戴著墨鏡生活。記者沈昱嘉／攝影

蔡琴唱至「親密愛人」前突感性告白。記者沈昱嘉／攝影