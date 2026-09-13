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渡邊直美與排灣族男星好交情 買Hello Kitty麻將由他來教

記者林怡秀／即時報導
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撒基努（左）和渡邊直美首度合作。圖／經紀人提供
撒基努（左）和渡邊直美首度合作。圖／經紀人提供

排灣族男星撒基努演出年度喜劇鬼片「怎麼可能我家的祖先是你家的鬼」已於9月10日全台上映，他此次與日本喜劇天后渡邊直美、劉以豪等人同台演出，在片中飾演具中性氣質的「祖麥」。為了詮釋角色，撒基努不僅花了長達5年時間揣摩人物，更在3個月內狂胖15公斤，一度胖到95公斤。拍攝期間，他每天都得以完整妝髮上戲，經常凌晨就起床梳化，晚上回到家後，還得趁孩子睡著偷偷練習踩高跟鞋走路，為角色下足苦功。

除了學穿高跟鞋，撒基努還特地到北、中、南不同地區進行田野調查，實際接觸、了解部落中被稱為「阿嘟」、具有中性氣質的族人，從說話方式、肢體動作到內心世界都仔細觀察。他坦言，不同地區的生活樣貌與個性都不盡相同，因此最後並非單純模仿某一個人，而是希望綜合各種特質，塑造出獨一無二、甚至帶有「Queen」氣場的祖麥。

他笑說，因為這次角色與過去形象差距實在太大，甚至擔心孩子看到電影太入戲，已經先跟兒子打預防針：「爸爸是演戲。」沒想到電影曝光後，還真的有人看完直接虧他：「你根本就是阿嘟，你藏了那麼多年了，幹嘛要騙！」讓他哭笑不得，也證明角色塑造相當成功。

這次撒基努也與渡邊直美首度合作，他坦言，真正相處後完全顛覆原本想像。過去他以為喜劇演員可能只有鏡頭前特別活潑，私下反而較為安靜，沒想到渡邊直美下戲後反而更加親切，「她不會急著回飯店，常常主動約我們晚上一起吃飯。」撒基努也會親自下廚，一群人邊吃邊聊生活，甚至聊起她在紐約生活的點滴。

兩人的好交情也一路延續到戲外。撒基努透露，渡邊直美曾買了一副Hello Kitty麻將，卻完全不會打，最後還由他親自教學，「我算是幫她完成一個願望。」拍攝期間，渡邊直美也經常指定他坐在自己身旁，久而久之，劇組所有人都知道「直美旁邊一定會留一個位置給撒基努」。他笑稱自己很會聊天，可以逗對方開心，也讓她在工作時更加放鬆。

撒基努（右）在片中氣質中性。圖／經紀人提供
撒基努（右）在片中氣質中性。圖／經紀人提供

精華 FAQ

  • 他花了5年揣摩角色，並在3個月內狂胖15公斤到95公斤，同時每天早起梳化、私下練習踩高跟鞋，只為把祖麥的中性氣質和舞台感演到位。

  • 撒基努特地到北、中、南各地做田野調查，接觸部落中被稱為「阿嘟」的族人，觀察他們的說話方式、肢體動作與內心世界，再融合不同特質塑造角色。

  • 兩人合作後相處融洽，渡邊直美常主動約大家吃飯，也會指定他坐身旁；她還買Hello Kitty麻將卻不會打，最後由撒基努親自教學，成了片場趣事。

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