愷樂神秘老公終於曝光 生完雙胞胎首入鏡「一家五口」

愷樂（蝴蝶姐姐）幫小孩分享與孩子互動。圖／摘自IG

消失螢光幕多年的愷樂（蝴蝶姐姐），2024年無預警證實升格當媽，今年8月又迎來一對雙胞胎女兒，一家三口再添新成員。產後鮮少曝光家庭生活的她，近日分享離開月子中心前的生活紀錄，除了曬出兩名寶寶的可愛萌照，更意外讓低調的老公首入鏡，火速成為網友討論焦點。

愷樂12日在社群分享一系列產後生活照，透露自己即將結束月子中心的日子，字裡行間滿是不捨。其中一張照片中，寶寶頭上戴著迷你學士帽，彷彿舉行一場小小「畢業典禮」，讓她忍不住感嘆：「要從月中畢業了，好捨不得喔！」喜悅全寫在照片裡。

除了寶寶萌照，她也真實記錄當媽後的日常。其中一幕是她拿著工具，專心替女兒修剪指甲，面對寶寶小到不行的指甲，她坦言過程根本像在挑戰心臟強度，一邊剪、一邊緊張到心跳加速。看似平凡的小事，也讓不少媽媽網友看了很有共鳴，紛紛笑稱「剪嬰兒指甲真的比考試還緊張」。

更引人注意的是，愷樂這次分享的照片中，竟讓一向神秘、低調的老公身影罕見曝光。自從她淡出演藝圈、結婚生子後，對另一半身分始終相當保護，幾乎不曾公開夫妻合照，如今首度讓老公出現在社群畫面中，也讓外界一窺她目前低調而幸福的家庭生活。

回顧這一個多月的坐月子生活，愷樂也特別向月子中心與照顧她的工作人員致謝，形容有人幫忙照料寶寶後，讓她整個8月都能「從從容容、游刃有餘」。當了媽媽之後，她更深刻體會到完善產後照護的重要性，直呼好的月子中心與月嫂「真的可以救媽媽的命」。

最後她還不忘幽默向所有新手爸爸喊話：「各位寶爸，這個錢不能省！」更補上一句「先生花的錢，不是業配」，直接替產後的媽媽們發聲，真實又帶點搞笑口吻，也逗樂不少網友。

愷樂（蝴蝶姐姐）分享雙胞胎。圖／摘自IG

愷樂（蝴蝶姐姐）幫小孩剪指甲很小心。圖／摘自IG

愷樂（蝴蝶姐姐）（右）難得讓老公曝光。圖／摘自IG