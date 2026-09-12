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54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場

記者陳穎／即時報導
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54歲「冬季戀歌」裴勇俊(左)近況曝光，和業餘高爾夫選手金書娥。圖／摘自seoa...
54歲「冬季戀歌」裴勇俊(左)近況曝光，和業餘高爾夫選手金書娥。圖／摘自seoah0115 IG

曾以「冬季戀歌」紅遍亞洲、風靡全球的韓國男星裴勇俊，淡出演藝圈多年後，生活始終相當低調。如今54歲的他罕見曝光近況，一張在高爾夫球場與友人的合照意外流出，照片中的他雖然已滿頭白髮，外型與身材依舊維持得宜，招牌笑容更讓不少粉絲直呼「還是熟悉的男神」。

韓國業餘高爾夫選手金書娥11日在社群平台分享與裴勇俊同場打球的照片，並寫下：「與演員裴勇俊一起度過愉快的一場球。」照片中，裴勇俊穿著綠色高爾夫休閒服搭配白色長褲，戴著白色帽子及太陽眼鏡，面對鏡頭露出燦爛笑容，還開心比出V字手勢，看起來心情相當不錯。

雖然帽子下的頭髮已明顯轉白，但他的五官與臉部狀態仍維持得相當好，加上挺拔身形與溫和笑容，昔日「裴帥」的熟悉氣質依舊存在。照片曝光後迅速引起討論，許多粉絲對於多年未公開露面的他再度現身感到驚喜。

裴勇俊近年幾乎沒有公開演藝活動。他在2011年客串演出電視劇「Dream High」後，便逐漸淡出演藝圈，2015年與女團Sugar出身的演員朴秀珍結婚，婚後育有一子一女。夫妻倆之後移居美國夏威夷，生活重心轉往家庭，平時鮮少公開露面，外界也普遍將他視為淡出演藝工作的狀態。

今年6月，他曾與妻子朴秀珍帶著一雙兒女前往新加坡旅遊，並與好友朴信惠、崔泰俊夫婦一家同遊迪士尼郵輪。當時裴勇俊留著白髮長馬尾，旅途中還主動搬運行李、照顧孩子，被網友捕捉到低調又貼心的「奶爸」模樣。

精華 FAQ

  • 他是在高爾夫球場與友人同場打球時，被韓國業餘高爾夫選手金書娥分享的合照意外曝光，照片隨即在社群引發討論。

  • 他戴著白帽與太陽眼鏡，穿綠色高爾夫服與白色長褲，雖然頭髮已明顯轉白，但五官、身材與招牌笑容仍保持得很好。

  • 他自2011年後幾乎淡出演藝活動，2015年與朴秀珍結婚並育有1子1女，夫妻後來移居夏威夷，生活重心轉向家庭。

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