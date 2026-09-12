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李滄東「假如愛有如果」獲威尼斯影展評審團大獎

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威尼斯影展揭曉 李滄東「假如愛有如果」獲評審團大獎

記者陳穎／即時報導
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李滄東則以「假如愛有如果」獲得第83屆威尼斯影展評審團大獎。歐新社
李滄東則以「假如愛有如果」獲得第83屆威尼斯影展評審團大獎。歐新社

第83屆威尼斯影展今（13日)揭曉得獎名單，最高榮譽金獅獎由埃及丹麥導演梅伊・艾特托赫（May El-Toukhy）執導的「神祕女子」（Woman Unknown，暫譯）奪下，讓丹麥電影睽違71年再度摘下金獅獎；南韓名導李滄東暌違8年的新作「假如愛有如果」（Possible Love）則獲評審團大獎，72歲資深演員約翰馬可維奇（John Malkovich）則憑「野馬九號」（Wild Horse Nine）奪得最佳男演員，成為本屆影展焦點。

「神祕女子」拿下金獅獎，也讓丹麥電影繼卡爾・特奧多爾・德萊葉（Carl Theodor Dreyer）1955年以「諾言」（Ordet）獲獎後，相隔71年再次登上威尼斯最高榮譽。導演梅伊・艾特托赫在瑪姬・吉倫荷（Maggie Gyllenhaal）領軍的主競賽評審團評選下，從眾多競爭作品中脫穎而出。該片女星瑪蒂德．阿賽爾(Mathilde Arcel)更一舉拿下最佳女演員。

李滄東則以「假如愛有如果」獲得評審團大獎，這也是他繼2002年憑「綠洲」（Oasis）拿下威尼斯最佳導演後，再度於威尼斯影展獲獎。電影日前舉行世界首映時，李滄東與全道嬿、薛景求、趙寅成及「寄生上流」曹汝貞等主要演員一同接受觀眾長時間起立鼓掌，如今再抱走評審團大獎，為這部睽違8年的作品增添重要肯定。

最佳男演員則由72歲的約翰馬可維奇拿下，他在「野馬九號」中飾演一名性格古怪的CIA探員。馬可維奇因正在加拿大蒙特婁拍攝其他作品，無法親自出席頒獎典禮，透過視訊連線領獎。他致詞表示：「能獲得這個獎，我感到非常榮幸。過去83屆威尼斯影展，這個獎曾頒給許多非常優秀的演員。」

本屆影展政治議題同樣受到關注，以加薩衝突為主題的紀錄片「NAZA」獲得評審團特別獎。電影由「沒有土地的房間」（No Other Land）以色列籍共同導演尤瓦爾・亞伯拉罕（Yuval Abraham）與瑞秋・索爾（Rachel Szor）執導。亞伯拉罕領獎時談到電影上映後所面臨的爭議，表示：「老實說，站在這裡並不容易，因為現在有許多以色列政治人物和記者，甚至沒有看過這部電影，就已經開始攻擊、否定它。現在有太多事情正在發生，就是為了不去看見現實。」

另一部作品「DAU」則由伊利亞・赫爾扎諾夫斯基（Ilya Khrzhanovsky）獲得最佳導演，他在領獎時將榮譽獻給正在對抗俄羅斯的烏克蘭人，使本屆影展的政治色彩更加鮮明。

頒獎典禮期間，現場也悼念本月稍早以77歲離世的英國奧斯卡金獎製片人傑瑞米・湯瑪斯（Jeremy Thomas）。他曾以貝納多・貝托魯奇執導的「末代皇帝」拿下奧斯卡最佳影片，電影當年更一舉抱回9座奧斯卡獎。

曾與傑瑞米・湯瑪斯合作的義大利演員兼製片人里卡多・史卡馬西奧（Riccardo Scamarcio），今年則憑「The Children of the Monkey」獲得地平線單元最佳男演員。他在頒獎典禮上特別向這位已故電影人致意：「傑瑞米，一位偉大的電影人。我向你致意，我的朋友。」

第83屆威尼斯影展得獎名單：

金獅獎最佳影片：「神祕女子」（Woman Unknown）／梅伊・艾特托赫（May El-Toukhy）

評審團大獎：「假如愛有如果」（Possible Love）／李滄東

最佳導演銀獅獎：伊利亞．赫爾扎諾夫斯基／「DAU」

評審團特別獎：「NAZA」／Yuval Abraham、Rachel Szor

最佳劇本：「A Good Little Soldier」／Stéphane Brizé、Coralie Amédéo、Olivier Gorce

最佳女演員：瑪蒂德．阿賽爾／「神祕女子」（Woman Unknown）

最佳男演員：約翰馬可維奇（John Malkovich）／「野馬九號」（Wild Horse Nine）

最佳新人演員：馬洛．赫比齊／「A Place to Heal」

「神祕女子」拿下金獅獎，同時女星瑪蒂德．阿賽爾更一舉拿下最佳女演員。歐新社
「神祕女子」拿下金獅獎，同時女星瑪蒂德．阿賽爾更一舉拿下最佳女演員。歐新社

最高榮譽金獅獎由埃及裔丹麥導演梅伊・艾特托赫執導的「神祕女子」奪下。美聯社
最高榮譽金獅獎由埃及裔丹麥導演梅伊・艾特托赫執導的「神祕女子」奪下。美聯社

約翰馬可維奇以高齡72歲獲得最佳男演員。法新社
約翰馬可維奇以高齡72歲獲得最佳男演員。法新社

精華 FAQ

  • 最高榮譽金獅獎由埃及裔丹麥導演梅伊・艾特托赫執導的《神祕女子》奪得，並讓丹麥電影睽違71年後再度登上威尼斯影展最高舞台，女主角也同步拿下最佳女演員。

  • 李滄東暌違8年的新作《假如愛有如果》獲得評審團大獎，這也是他繼2002年以《綠洲》拿下最佳導演後，再度在威尼斯影展獲獎，為作品帶來重要肯定。

  • 約翰馬可維奇以《野馬九號》獲最佳男演員；以加薩衝突為題的紀錄片《NAZA》拿下評審團特別獎；《DAU》則由伊利亞・赫爾扎諾夫斯基獲最佳導演。

威尼斯影展 丹麥 埃及

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