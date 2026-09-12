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一句「阿信來自中國」 引發兩岸各自解讀

記者陳湘瑾／即時報導
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五月天阿信日前出席蘋果秋季發表會，與美國知名實況主IShowSpeed互動前，現...
五月天阿信日前出席蘋果秋季發表會，與美國知名實況主IShowSpeed互動前，現場工作人員一句「Ashin from China」意外引發兩岸討論。(圖／取自Threads)

五月天主唱陳信宏(阿信)日前出席蘋果秋季發表會，與美國知名實況主IShowSpeed互動前，現場工作人員一句介紹詞「Ashin from China」(來自中國的阿信)引發兩岸討論，並出現完全不同的解讀。中媒更翻出阿信2024年北京演唱會發言，強調其過往身分認同。

影片來源：噓！星聞

近日網路流傳美國知名實況主IShowSpeed的直播片段，IShowSpeed參與蘋果秋季發表會期間，有亞裔工作人員向他介紹阿信時稱「來自中國的阿信」。

隨後，有白衣工作人員趕緊上前提醒「不要提到他來自中國，他不喜歡談論這件事」，該片段隨後在兩岸社群都造成不小的討論。

相較於台灣社群上有討論認為，白衣男子的公關手腕高明；中國社群媒體上則有討論稱，亞裔工作人員才是阿信團隊的工作人員，只是在做背景說明，並稱「請不要繼續斷章取義，讓愛國藝人寒了心」、「五月天阿信立場一直很堅定 」。

中國媒體觀察者網昨天表示，這是蘋果工作人員引爭議，「蘋果發布會現場阿信與甲亢哥(IShowSpeed)互動，工作人員言論引爭議，阿信曾明確表達『我們中國人』身分認同，經紀公司多次為大陸災區捐款」。

該貼文還貼出影片片段，為阿信2024年在北京舉辦的演唱會上講出「我們中國人嘛，來北京一定吃烤鴨的」。

精華 FAQ

  • 爭議起於蘋果秋季發表會上，工作人員介紹五月天主唱陳信宏時說出「Ashin from China」，也就是「來自中國的阿信」，隨即在兩岸社群引發討論。

  • 台灣社群多將白衣工作人員的提醒視為高明的公關處理；中國社群則認為亞裔工作人員只是做背景說明，並批評外界斷章取義，強調阿信立場一向明確。

  • 中媒引用阿信2024年北京演唱會說出「我們中國人嘛」等發言，試圖證明他曾公開表達中國身分認同，並藉此回應此次「來自中國」引發的爭議。

社群媒體 亞裔 五月天

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