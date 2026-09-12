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林曉培唱一半突下跪 驚人畫面震撼5萬人

記者林士傑／即時報導
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林曉培相當投入，跪在舞台上飆唱。圖／台東縣政府提供
林曉培相當投入，跪在舞台上飆唱。圖／台東縣政府提供

張惠妹（阿妹）的公司野聲音娛樂操刀，連續2天的「東!帶我走－出發吧 來台東唱」今在台東登場，吸引5萬人到場，第一棒羅時豐露出粗壯手臂，挑戰周杰倫「雙截棍」一曲，引爆首波高潮。

羅時豐唱到「含淚跳恰恰」時，舞台四周噴出迴旋水柱，替觀眾消暑，他考觀眾：「大家知道我出道40年來最暢銷的是哪一首歌嗎？」觀眾立刻大喊「茫茫到深更」，可惜答錯囉，羅時豐一本正經唱起廣告神曲「感冒用斯斯、鼻塞鼻炎用斯斯」。逗笑全場之後，他才笑說：「那我們就來聽『茫茫到深更』吧！」所有觀眾隨著旋律一起大合唱。

接棒的李聖傑送上「最近」、「手放開」、「不勇敢」等經典情歌，唱到Lady Gaga「YOU & I」一曲，他被西曬到汗如雨下，不禁笑喊：「天啊！我全身已經分不清是淚還是汗！」汗水甚至流進眼睛，讓他看起來像含著淚，台下則真的有不少歌迷被情歌感動到紅了眼眶。最後李聖傑帶來招牌K歌「痴心絕對」，把「東!帶我走」全台最大戶外KTV的概念唱成現實，留下美好一刻。

身穿黑色勁裝的林曉培，一開口就是代表作「煩」，唱到投入時跪在舞台上，並把麥克風朝向觀眾隔空對唱。接著她帶來「她的眼淚」、「手太小」，熱情呼喊：「大家一起唱！」最後獻上深情情歌「心動」，氣氛無比浪漫。

羅時豐挑戰周杰倫「雙截棍」一曲。圖／台東縣政府提供
羅時豐挑戰周杰倫「雙截棍」一曲。圖／台東縣政府提供

李聖傑唱到滿身是汗。圖／台東縣政府提供
李聖傑唱到滿身是汗。圖／台東縣政府提供

羅時豐露出精壯手臂。圖／台東縣政府提供
羅時豐露出精壯手臂。圖／台東縣政府提供

精華 FAQ

  • 活動由張惠妹的公司野聲音娛樂操刀，連續2天的「東!帶我走－出發吧 來台東唱」在台東登場，首日就吸引5萬人到場，現場氣氛十分熱烈。

  • 羅時豐演唱時展現粗壯手臂，挑戰周杰倫的「雙截棍」，並在「含淚跳恰恰」時配合噴出水柱消暑，還以「感冒用斯斯」逗笑全場，成功掀起高潮。

  • 林曉培身穿黑色勁裝，唱到代表作「煩」時投入跪在舞台上，還把麥克風朝向觀眾隔空對唱，之後演唱「她的眼淚」、「手太小」與「心動」，營造浪漫氛圍。

Lady Gaga 周杰倫

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