遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口

潘越雲自彈自唱。記者林士傑／攝影

45年的歌聲累積像一條河，潘越雲今（12）日首度在台北流行音樂中心開唱，河經情歌、文學、民謠、台語、摩登與經典，也流過三毛與瓊瑤 的字句，和李宗盛與羅大佑的旋律。

她的「坐看雲起時」演唱會透過32首金曲娓娓道來歌者人生，潘越雲感性說：「今晚我想把這些音樂當成歌者贈送的音樂傳記，45年應該滿長的，一個人能夠在一輩子當中，45年有所堅持自己的工作，是非常幸福的事情。」

開場以她1981年剛出道的代表作「我的思念」揭開序幕，隨著「愛的箴言」、「無言的歌」、「天天天藍」打開音樂時光迴廊；接著「幾度夕陽紅」及「浮生千山路」唱出與三毛、瓊瑤等文學作品結合的跨界音樂篇章，潘越雲更拿起吉他帶來「留一盞燈」、「鎖上記憶」。她謙虛說：「雖然我是個歌手，還有好多好多不了解的事、好多的音樂是我還沒學習到的。所以45年對我來說，依然還有可以學習的空間。」

好友陳昇擔任嘉賓，這也是他們相隔16年攜手合唱台語經典「春嬌和志明」，兩人在台上牽起手，陳昇更情不自禁吻了她的手，笑說前一陣子在尾牙場合，聽到同桌年輕人問台上表演的人是誰，「我實在受不了就說那是潘越雲啊，我說你不認識她喔，簡單介紹一下，中國當代音樂史如果缺了這個妹妹，那就不完整了」，沒想到年輕人更狠，說「哈哈哈活化石喔」，讓陳昇直為潘越雲抱不平，「我實在替你嚥不下這口氣」，結果年輕人又反問他「大哥，你好像很了解喔！那請問你是做什麼的」，陳昇嘆了口氣說「我是新鮮的化石」。

說到這，陳昇爆了粗口，潘越雲被他逗得大笑，陳昇又說：「沒關係啦，大家都有過去，而他們不一定會有將來。」

兩人也聊起過往合作的趣事，潘越雲爆料當年陳昇幫她製作專輯「純情青春夢」時，只要到錄音室都是先小酌才錄，她笑說：「他覺得喝點酒比較能放鬆，唱起歌來更能進入情緒。」

陳昇則表示這張專輯是他出道以來做過最快、最有挑戰性的專輯，他透露：「因為當時必須趕在她在與唱片公司約滿前做完，只有一個月的時間，再加上潘越雲本人很感性，每次要錄音想起往事，再加上想到要離開老東家，常常一錄就哭！讓我邊錄音還得忙著安撫她不要再哭了，再哭下去會失聲。」

陳昇（右）親吻潘越雲的手。記者林士傑／攝影

潘越雲在北流首度開唱，吸引4千粉絲到場。記者林士傑／攝影

潘越雲（左）和陳昇合唱「春嬌和志明」。記者林士傑／攝影

潘越雲（左）和陳昇感情不錯。記者林士傑／攝影

潘越雲出道將滿45周年。記者林士傑／攝影