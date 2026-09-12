最帥展招離婚2次 女兒求同台露面 被回絕「妳又不會紅」

焦曼婷今年31歲。記者王聰賢／攝影

31歲焦曼婷首次擔任「金薪獎歌唱比賽」評審，意外透露大俠老爸焦恩俊私下另一面。父女倆曾旁若無人手勾手在路邊大聲練唱，焦恩俊甚至會勁歌熱舞跳抖音 名曲「小蘋果」，連她都甘拜下風「比我討喜很多」，他也很自信：「我要收斂一下，不然怕把妳比下去。」

過去焦曼婷曾透露跟焦恩俊關係一度陷低潮，因為他總是拒絕共同露面的邀約。她傷心之下曾問他：「你難道不想給我一點機會？你拒絕，他們就不會用我！」焦恩俊堅持己見，甚至曾說出「妳又不會紅」這種殘酷的話。

焦恩俊曾有2段婚姻，1994年與圈外人Fendi結婚，育有2名女兒焦曼婷、焦宜蓁，2005年結束11年婚姻。2014年他再婚，迎娶資深演員石英之女林千鈺，兩人早年曾交往、分手，多年後重逢復合，不過婚後幾年感情生變，2019年傳出夫妻長期冷戰、分居，林千鈺後來證實兩人已於2020年簽字離婚，這段婚姻維持約6年。

關於老爸感情狀況，焦曼婷透露他剛環島旅遊結束，身邊是否有女友陪伴？她回：「是跟男生好友。」但承認的確有問過他有沒有戀愛對象，可以交流一下，結果竟得到「帥哥的事妳不需要知道」答案。

焦曼婷其實相信老爸的眼光，畢竟他能幸福開心最重要。而她1年多前跟交往8年的男友分手後，稱目前單身中，「女人忙事業，現在沒有男友」，經紀人補充「人類圖說要去旅行才有艷遇」。

焦曼婷談起自己過去參加女團選秀節目「創造101」，當時她並非專業唱跳歌手，面對密集訓練與舞台評比直呼「真的很恐怖」，但仍選擇硬著頭皮挑戰。當時為何要參賽？焦曼婷坦言，爸爸焦恩俊不只演戲，也曾唱歌、站上舞台，「某種程度上，我想藉由唱歌、跳舞、演戲這些經歷，更靠近爸爸曾經走過的世界，更認識他一點。」多年後回頭看，她認為「創造101」最珍貴的不是比賽結果，而是曾經為自己勇敢過一次。

如今演藝重心以戲劇為主，但焦曼婷仍沒放下唱歌、跳舞的熱情。這次擔任評審，她笑稱自己會很看「感覺」，除了音準、節奏，也重視歌手是否能唱出真誠情緒。若爸爸焦恩俊來參賽，她則笑說：「身為女兒，他在我心裡一定是第一名！」

焦恩俊（右）曾跟愛女焦曼婷一塊出單曲。圖／樂昕娛樂提供

焦曼婷是星二代。記者王聰賢／攝影

焦曼婷自己也曾參加過選秀比賽。記者王聰賢／攝影

焦曼婷擔任歌唱比賽評審。記者王聰賢／攝影

焦恩俊(右)在「七俠五義」扮展招，左為孫興。(本報系資料照)