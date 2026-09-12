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被質疑假唱不忍了…西川貴教大反擊 56歲狂肌現身台灣

記者梅衍儂／即時報導
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西川貴教感謝粉絲一路以來的信任。圖／讀者提供
西川貴教感謝粉絲一路以來的信任。圖／讀者提供

日本搖滾教父西川貴教今（12）為台日合作布袋戲系列電視劇「東離劍遊記」擔任宣傳大使，現身三創與30位幸運戲迷互動，身材精實的他，雖沒有以招牌繃帶裝出場，仍大方秀出二頭肌；下周三就是他56歲生日，他直呼生日願望就是可以再來台灣，甚至希望台灣的蘆筍汁包裝可以換成他。

西川貴教活力滿滿，舉起以他為原型設計的樂師角色「浪巫謠」說比想像中操作，而他為該作品演唱全系列主題曲也已經10年，他說：「布袋戲是台灣傳統文化，可以傳達到日本，對我來說意義重大。」

他去年來台灣被蘆筍汁嚇到，「我還在其他店家還看到蘆筍汁口味的啤酒，想說台灣人怎麼那麼熱愛蘆筍汁」，笑說當時他對包裝也很驚訝，「希望可以弄成我穿繃帶裝的版本」。

日前他在標榜「無修音、無後製、一次錄製」的音樂平台「THE FIRST TAKE」演唱，但卻因為唱得太好，加上親到麥克風卻沒有雜音，而被外界質疑假唱。對此。他大方回應，「我的粉絲在日本台灣都有，他們都很信任我，他們都會反擊，我其實是誠實面對我經歷過的，我完全不用擔心」。

西川貴教今（12日）現身三創擔任宣傳大使，大方展示精實肌肉，並透露56歲生日願望...
西川貴教今（12日）現身三創擔任宣傳大使，大方展示精實肌肉，並透露56歲生日願望是能經常來台。圖／讀者提供

精華 FAQ

  • 他是為台日合作的布袋戲系列電視劇《東離劍遊記》擔任宣傳大使，並在三創與30位幸運戲迷互動，分享自己參與這部作品10年的心情與投入。

  • 下周三將滿56歲的他表示，希望生日願望是能再來台灣，也笑說去年被蘆筍汁和相關包裝驚到，甚至希望台灣蘆筍汁包裝可以換成他的繃帶裝版本。

  • 他表示自己的粉絲在日本和台灣都很信任他，遇到質疑時也會替他反擊；他強調自己是誠實面對過往經歷的人，因此完全不需要擔心外界批評。

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