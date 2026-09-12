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遭瘋傳死訊 66歲林淑容現身「真實近況曝光」

記者梅衍儂／即時報導
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潘越雲。記者林士傑／攝影
潘越雲。記者林士傑／攝影

「金嗓歌后」潘越雲今（12）日於台北流行音樂中心舉辦「坐看雲起時」演唱會，深耕歌壇45年的她展現強大好人緣，現場星光熠熠，包括吳楚楚、李壽全、周治平、李建復、林凡等樂壇大咖全數到場支持，宛如一場跨世代音樂人的世紀大團圓。

屢遭傳誤傳「死訊」的66歲資深歌后林淑容也驚喜現身，以絕佳氣色闢謠。面對日前離奇的網路烏龍死訊，林淑容態度相當坦然平靜，笑言許多藝人都曾面臨類似傳聞，第一時間還特別安慰親友：「我很好，不要擔心。」她也透露目前正全力備戰將於12月5日在台中中興大學惠蓀堂登場的「您的經典．我的歌」世界巡迴演唱會台中場，展現活力滿滿的狀態。

而今晚潘越雲一開場便感動向全場歌迷宣告，演出的曲目「全都是自己專輯的原唱作品」，更將這場演唱會形容為一本屬於自己的「歌者音樂傳記」。回看45年的音樂人生，潘越雲感性直言：「一個人在一輩子當中，能在45年裡一直堅持做這份工作，是一件非常幸福的事情。」

即便早已高居歌后地位，潘越雲依然保持謙遜態度，坦言音樂世界浩瀚，自己仍有許多需要學習的地方。她感性表示這本「音樂傳記」記錄著與歌迷共同走過的數十年歲月：「就讓我們把每首歌、每段走過的歲月，都用滿滿的愛開始，好嗎？」

潘越雲。記者林士傑／攝影
潘越雲。記者林士傑／攝影

林淑容。記者林士傑／攝影
林淑容。記者林士傑／攝影

精華 FAQ

  • 演唱會在台北流行音樂中心舉行，吸引吳楚楚、李壽全、周治平等樂壇大咖到場，現場宛如跨世代音樂人的大團圓，氣氛溫馨又盛大。

  • 她是為了闢謠近日被瘋傳的死訊而現身，並以良好氣色向外界報平安，還特地安慰親友說自己很好，請大家不要擔心。

  • 她表示目前正全力備戰12月5日在台中中興大學惠蓀堂舉行的「您的經典．我的歌」世界巡迴演唱會台中場，顯示身心狀態都相當積極。

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