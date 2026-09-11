正宮氣場全開…曾馨瑩公開現身「身旁男伴不是郭台銘」

曾馨瑩被銀髮族長輩包圍。記者王聰賢／攝影

曾國城、巴鈺、陳美鳳、炎亞綸 、廖威廉等藝人11日出席「2026愛不止息慈善晚會」，包括曾馨瑩也盛裝出席，一起為公益盡一份心力。

曾馨瑩在郭台銘 鬧出曖昧女球友風波後首度公開露面，狀態和氣色比先前更好，一襲合身黃色洋裝襯得身材穠纖合度，舉手投足明豔動人。她一出場就成為全場焦點，銀髮族 粉絲爭相和她拍照，而她向來熱心公益，晚間更是親切地牽著長輩們的手，用自己的號召力為慈善晚會助力。

曾國城晚間負責和巴鈺搭檔主持，他透露有傳訊息關心「型男大主廚」昔日搭檔五熊，但沒有得到回音。在五熊破壞日本國寶獲罪後，「型男」被揶揄主要班底幾乎都曾被捲入爭議風波，就連詹姆士也和前東家丘秀珠鬧翻。曾國城無奈苦笑，表示相關風波已經落幕，他夾在王鈞、丘秀珠和詹姆士中間「只能盡一點點力量」，幸好雙方已經和解，曾國城樂見事情都有好的發展 ，不希望輿論影響大家心情。

威廉因為閃兵被抓，演藝事業全面暫停。威廉在悔過中靜待司法宣判，目前心情已經恢復得不錯，也邁開了新的人生步伐。雖然短期內無法復工，但他把重心轉往其他領域。威廉透露持續和棒棒堂成員保持聯絡，同為閃兵的王子也還沒復工，如外界所知正靠著信仰尋求心靈平靜。

威廉坦承現在收入跟過去完全無法相比，主要靠投資和吃老本度日，現在平時都在家帶小孩。他不清楚王子的債務狀況，比較擔心王子的心情，希望判決速度能夠加速，可以好好跟社會道歉。李明依也幫威廉緩頰，打趣「希望觀眾賞口飯吃」。