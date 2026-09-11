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正宮氣場全開…曾馨瑩公開現身「身旁男伴不是郭台銘」

記者李姿瑩／即時報導
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曾馨瑩被銀髮族長輩包圍。記者王聰賢／攝影
曾馨瑩被銀髮族長輩包圍。記者王聰賢／攝影

曾國城、巴鈺、陳美鳳、炎亞綸、廖威廉等藝人11日出席「2026愛不止息慈善晚會」，包括曾馨瑩也盛裝出席，一起為公益盡一份心力。

曾馨瑩在郭台銘鬧出曖昧女球友風波後首度公開露面，狀態和氣色比先前更好，一襲合身黃色洋裝襯得身材穠纖合度，舉手投足明豔動人。她一出場就成為全場焦點，銀髮族粉絲爭相和她拍照，而她向來熱心公益，晚間更是親切地牽著長輩們的手，用自己的號召力為慈善晚會助力。

曾國城晚間負責和巴鈺搭檔主持，他透露有傳訊息關心「型男大主廚」昔日搭檔五熊，但沒有得到回音。在五熊破壞日本國寶獲罪後，「型男」被揶揄主要班底幾乎都曾被捲入爭議風波，就連詹姆士也和前東家丘秀珠鬧翻。曾國城無奈苦笑，表示相關風波已經落幕，他夾在王鈞、丘秀珠和詹姆士中間「只能盡一點點力量」，幸好雙方已經和解，曾國城樂見事情都有好的發展 ，不希望輿論影響大家心情。

威廉因為閃兵被抓，演藝事業全面暫停。威廉在悔過中靜待司法宣判，目前心情已經恢復得不錯，也邁開了新的人生步伐。雖然短期內無法復工，但他把重心轉往其他領域。威廉透露持續和棒棒堂成員保持聯絡，同為閃兵的王子也還沒復工，如外界所知正靠著信仰尋求心靈平靜。

威廉坦承現在收入跟過去完全無法相比，主要靠投資和吃老本度日，現在平時都在家帶小孩。他不清楚王子的債務狀況，比較擔心王子的心情，希望判決速度能夠加速，可以好好跟社會道歉。李明依也幫威廉緩頰，打趣「希望觀眾賞口飯吃」。

精華 FAQ

  • 她出席「2026愛不止息慈善晚會」，以盛裝造型亮相，氣色和狀態都比先前更好，舉手投足十分亮眼，也主動與長輩互動，展現親和力。

  • 因為這是她在郭台銘鬧出曖昧女球友風波後首度公開露面，加上她身旁並非郭台銘，而是以公益活動身分單獨出席，因此成為媒體與現場來賓焦點。

  • 曾國城提到有關心五熊但未獲回音，也表示相關風波已逐漸落幕；威廉則坦承閃兵事件後收入大減、以投資和老本維生，現階段主要在家帶小孩並等待司法判決。

郭台銘 炎亞綸 銀髮族

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