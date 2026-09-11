離台半年被猜代孕、待產…楊謹華無奈反應曝光
48歲楊謹華今出席家居品牌活動，由於她9月初出席另一場活動時，透露將請假半年，跟老公Ben赴美雙宿雙飛，甚至不惜缺席第61屆金鐘獎。此後社群瘋猜「她是去待產還代孕」，苦主楊謹華反應曝光：「大家很喜歡寫劇本！」的確有看到網友討論，但滑過去就算了，也沒跟老公講。
楊謹華跟老公Ben同年，連出生都在同家醫院，同一位醫生接生，兩人結婚7年十分幸福，影后獎座終於到手後，在萬眾矚目下，孩子依舊沒有動靜，壓力頗大。但楊謹華從不諱言，為了懷孕「什麼該做的都做了」，今天也說自己「在這方面蠻努力」，至今還在努力？她點點頭。
但有件事她哭笑不得，非澄清不可，「上次新聞出來後，香港朋友傳訊來問，妳要退休啦，沒有，我真的沒有要退休，有好劇本還是可以期待，並不是說切就切，只是想換個地方放空啦」。
就算休息半年，但楊謹華今年光是代言雖不到10支，「被動收入」依舊豐厚，她透露財務上雖然跟老公分開，但酬勞在婚後已從媽媽轉給他掌管，笑說對數字不敏感，只是太喜歡血拚，有時自己都覺得誇張，老公則會適時提醒：「少買一點點！」
她先前透露將與老公Ben赴美休息半年，甚至缺席第61屆金鐘獎，因此社群開始揣測她是否去待產或代孕。她看到討論後並未太在意，只說大家很喜歡寫劇本。 她坦言有看到相關新聞，也收到香港朋友傳訊詢問是否要退休，但她明確否認，表示自己沒有要退休，只是想換個地方放空，有好劇本時仍然可以期待她的新作品。 她與老公Ben結婚7年感情穩定，婚後收入雖由媽媽轉交給老公管理，但夫妻財務分開。她自認對數字不敏感，卻很愛血拚，老公也常提醒她少買一點。
精華 FAQ
她先前透露將與老公Ben赴美休息半年，甚至缺席第61屆金鐘獎，因此社群開始揣測她是否去待產或代孕。她看到討論後並未太在意，只說大家很喜歡寫劇本。
她坦言有看到相關新聞，也收到香港朋友傳訊詢問是否要退休，但她明確否認，表示自己沒有要退休，只是想換個地方放空，有好劇本時仍然可以期待她的新作品。
她與老公Ben結婚7年感情穩定，婚後收入雖由媽媽轉交給老公管理，但夫妻財務分開。她自認對數字不敏感，卻很愛血拚，老公也常提醒她少買一點。
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