離台半年被猜代孕、待產…楊謹華無奈反應曝光

楊謹華被傳赴美找代孕。記者林士傑／攝影

48歲楊謹華今出席家居品牌活動，由於她9月初出席另一場活動時，透露將請假半年，跟老公Ben赴美雙宿雙飛，甚至不惜缺席第61屆金鐘獎。此後社群瘋猜「她是去待產還代孕」，苦主楊謹華反應曝光：「大家很喜歡寫劇本！」的確有看到網友討論，但滑過去就算了，也沒跟老公講。

楊謹華跟老公Ben同年，連出生都在同家醫院，同一位醫生接生，兩人結婚7年十分幸福，影后獎座終於到手後，在萬眾矚目下，孩子依舊沒有動靜，壓力頗大。但楊謹華從不諱言，為了懷孕「什麼該做的都做了」，今天也說自己「在這方面蠻努力」，至今還在努力？她點點頭。

但有件事她哭笑不得，非澄清不可，「上次新聞出來後，香港朋友傳訊來問，妳要退休啦，沒有，我真的沒有要退休，有好劇本還是可以期待，並不是說切就切，只是想換個地方放空啦」。

就算休息半年，但楊謹華今年光是代言雖不到10支，「被動收入」依舊豐厚，她透露財務上雖然跟老公分開，但酬勞在婚後已從媽媽轉給他掌管，笑說對數字不敏感，只是太喜歡血拚，有時自己都覺得誇張，老公則會適時提醒：「少買一點點！」

楊謹華小腹十分平坦。記者林士傑／攝影

楊謹華出席家居活動。記者林士傑／攝影