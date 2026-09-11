我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

9/11恐襲25年世貿遺址追思 首為毒塵病逝者默哀

年滿65歲旅客 如何利用美鐵優惠省更多

離台半年被猜代孕、待產…楊謹華無奈反應曝光

記者趙大智／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
楊謹華被傳赴美找代孕。記者林士傑／攝影
楊謹華被傳赴美找代孕。記者林士傑／攝影

48歲楊謹華今出席家居品牌活動，由於她9月初出席另一場活動時，透露將請假半年，跟老公Ben赴美雙宿雙飛，甚至不惜缺席第61屆金鐘獎。此後社群瘋猜「她是去待產還代孕」，苦主楊謹華反應曝光：「大家很喜歡寫劇本！」的確有看到網友討論，但滑過去就算了，也沒跟老公講。

楊謹華跟老公Ben同年，連出生都在同家醫院，同一位醫生接生，兩人結婚7年十分幸福，影后獎座終於到手後，在萬眾矚目下，孩子依舊沒有動靜，壓力頗大。但楊謹華從不諱言，為了懷孕「什麼該做的都做了」，今天也說自己「在這方面蠻努力」，至今還在努力？她點點頭。

但有件事她哭笑不得，非澄清不可，「上次新聞出來後，香港朋友傳訊來問，妳要退休啦，沒有，我真的沒有要退休，有好劇本還是可以期待，並不是說切就切，只是想換個地方放空啦」。

就算休息半年，但楊謹華今年光是代言雖不到10支，「被動收入」依舊豐厚，她透露財務上雖然跟老公分開，但酬勞在婚後已從媽媽轉給他掌管，笑說對數字不敏感，只是太喜歡血拚，有時自己都覺得誇張，老公則會適時提醒：「少買一點點！」

楊謹華小腹十分平坦。記者林士傑／攝影
楊謹華小腹十分平坦。記者林士傑／攝影

楊謹華出席家居活動。記者林士傑／攝影
楊謹華出席家居活動。記者林士傑／攝影

精華 FAQ

  • 她先前透露將與老公Ben赴美休息半年，甚至缺席第61屆金鐘獎，因此社群開始揣測她是否去待產或代孕。她看到討論後並未太在意，只說大家很喜歡寫劇本。

  • 她坦言有看到相關新聞，也收到香港朋友傳訊詢問是否要退休，但她明確否認，表示自己沒有要退休，只是想換個地方放空，有好劇本時仍然可以期待她的新作品。

  • 她與老公Ben結婚7年感情穩定，婚後收入雖由媽媽轉交給老公管理，但夫妻財務分開。她自認對數字不敏感，卻很愛血拚，老公也常提醒她少買一點。

上一則

S.H.E出道25周年大破冰「合體開唱可能性」華研回應了

延伸閱讀

44歲妻宣布備孕第5胎「拚龍太子」 75歲張紀中沉默…

44歲妻宣布備孕第5胎「拚龍太子」 75歲張紀中沉默…
「那是你家的事」？影后照顧中風母16年 與失智家庭共鳴

「那是你家的事」？影后照顧中風母16年 與失智家庭共鳴
復合方志友？楊銘威才離婚就被問 反應微妙：世事難預料

復合方志友？楊銘威才離婚就被問 反應微妙：世事難預料
孔鏘傳裝葉克膜搶命 「器官尚未登出」賜死5次 近況曝光

孔鏘傳裝葉克膜搶命 「器官尚未登出」賜死5次 近況曝光

熱門新聞

申知原將臉遮住。圖／摘自韓網

女星出席首映緊身禮服「下面凸一大包」 照片震撼掀討論

2026-09-05 11:03
肖戰戴著鴨舌帽和眼鏡，一身休閒。(取材自小紅書)

半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨

2026-09-06 21:32
方媛分享與郭富城的全家福合照。(摘自微博)

郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元

2026-09-07 22:04
里斯洛克（左）2022年在奧斯卡頒獎典禮遭威爾史密斯（Will Smith）當眾賞了一巴掌，至今未再踏上奧斯卡舞台。(路透)

4年前被威爾史密斯賞巴掌 克里斯洛克曝「重返奧斯卡」唯一條件

2026-09-09 02:50
周潤發近日被網友目擊獨自現身香港九龍城一間臘味店，身形消瘦，兩鬢全白，走路時背微微佝僂，感慨「發哥老了」。（取材自微博）

71歲周潤發排隊買叉燒 真實樣貌「老人感明顯」

2026-09-06 02:28
吳慷仁古裝扮相曝光。（取材自微博）

吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角

2026-09-05 23:45

超人氣

更多 >
哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係

哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係
高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯

高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯
寵孫錯了嗎？婆婆長期金援兒子全家 無心一句話讓媳婦崩潰了

寵孫錯了嗎？婆婆長期金援兒子全家 無心一句話讓媳婦崩潰了
9/11 他眼見兩座山崩塌 內心成了無法顯影的底片

9/11 他眼見兩座山崩塌 內心成了無法顯影的底片
他給這家蛋黃酥9分高分「剩下1分怕他太驕傲」 老饕點頭：完勝不二家

他給這家蛋黃酥9分高分「剩下1分怕他太驕傲」 老饕點頭：完勝不二家