S.H.E出道25周年大破冰「合體開唱可能性」華研回應了

S.H.E今迎來出道25周年。圖／摘自臉書

華語女子天團S.H.E今（11）日迎來成軍25周年，前東家華研國際深夜發文祝賀，更破天荒將全系列經典神曲在Meta 旗下社群平台「解禁」開放使用。面對前東家大動作破冰，Ella、Hebe與Selina隨後也接連發聲感謝華研，讓全網歌迷嗨翻猜測是否即將迎來「合體演唱會」。對此，華研唱片也回應了。

華研唱片表示：「S.H.E的作品與團體是華語樂壇非常寶貴的資產，也深植在許多人的青春記憶中，這次25週年的發文，是唱片公司都會有的例行安排，目前暫無後續的其他安排，也請大家持續關注並享受他們的音樂，謝謝大家的關心。」

雖然合體開唱暫時無明確規畫，但華研這次的深夜解禁已讓三姝驚喜萬分，紛紛在社群發文回應。Ella轉發貼文感性直呼：「謝謝華研，謝謝大家一直都在。快來聽歌回味青春吧。」 Hebe也隨後發聲：「謝謝我的姐妹，謝謝所有陪S.H.E一起長大的你，謝謝華研讓我們一起回憶青春的旋律。」

Selina更是難掩激動情緒，發文透露：「早上我們三人在聊天室互傳感謝時，我忍不住紅了眼眶，哭著進球場！」她除了感謝一路相伴的粉絲與貴人，更感性對兩位姐妹告白：「衷心希望我的寶貝兒子，也能在他的人生中，遇到屬於他的Hebe、Ella！」