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看上他缺點比優點多… 井柏然不怕挨罵 曝接演「欒念」真正原因

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井柏然飾演的「欒念」是個「缺點比優點多」的男主。(取材自微博)
井柏然飾演的「欒念」是個「缺點比優點多」的男主。(取材自微博)

大陸男星井柏然搭檔孫千主演的「早春晴朗」雖已收官，但全網熱度依然不減。近日，井柏然受訪時談及接演男主角「欒念」的原因，坦言真正吸引他的，並不是偶像劇男主的完美光環，而是這個角色「缺點比優點多」的真實感。

不同於傳統偶像劇中光環滿滿、近乎完美的男主角，欒念是一名事業有成、卻有著明顯性格缺陷的成熟精英。井柏然坦言，欒念最吸引他的地方，就是「缺點比優點多」，這種帶著瑕疵的「活人感」反而讓角色更立體。他形容欒念傲慢、嘴硬，在感情中甚至不懂得如何正確愛人，但他會犯錯，也會在後知後覺中產生愧疚，正因如此，才更像一個真實的普通人。

井柏然認為，這類不完美的角色雖然容易遭到觀眾批評，對演員而言也存在一定風險，卻恰恰是許多男演員不敢輕易挑戰的類型。對他來說，欒念並非一個單純討喜的角色，而是一個需要演員真正走進內心、理解其行為邏輯的人物，這也成為他決定接演的重要原因。

除了角色本身，劇本對成年人情感關係的描寫同樣觸動井柏然。他透露，初讀劇本時，自己以旁觀者角度看男女主角的相處，甚至覺得兩人「太彆扭、太累了」，但也正是這種克制、拉扯與糾結，勾起他的表演欲，讓他想親自走進角色，理解這段感情為何會發展成這樣。

拍攝過程中，井柏然也特別在意如何避開傳統「霸總」角色容易出現的「油膩感」。為了讓欒念的情感表達更加自然，他主動聽取劇組女性工作人員的意見，希望每場戲都能維持舒服、克制的情緒流動，不刻意放大所謂的霸氣或浪漫，而是透過細節呈現一個有缺陷、卻真實鮮活的成熟男人。

井柏然也坦言，如果是年輕時的自己，或許還無法完整詮釋欒念身上的隱忍、彆扭與後知後覺；如今在人生與表演都更加沉澱的階段遇到這個角色，可說是「剛剛好」。他能以更鬆弛的狀態理解欒念的複雜性，陪著角色走過從後知後覺到主動行動的情感成長。對井柏然而言，接演欒念不只是一次演技上的突破，也成為他與角色彼此成全的一次表演經驗。

精華 FAQ

  • 他最被吸引的是欒念缺點比優點多，帶有明顯瑕疵卻更像真實人物；劇本對成年人情感的克制、拉扯與糾結，也讓他產生強烈表演欲。

  • 欒念不是光環滿滿的完美男主，而是事業有成卻傲慢、嘴硬、感情表達笨拙的成熟精英。角色會犯錯、會愧疚，呈現出更立體的活人感。

  • 他主動聽取劇組女性工作人員意見，盡量讓每場戲維持舒服、克制的情緒流動，不刻意放大霸氣或浪漫，而是靠細節呈現真實成熟感。

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