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「那是你家的事」？影后照顧中風母16年 與失智家庭共鳴

記者趙大智／即時報導
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楊貴媚昨出席失智症衛教記者會。圖／讀者提供
楊貴媚昨出席失智症衛教記者會。圖／讀者提供

雙金影后楊貴媚照顧中風母親長達16年，最能了解失智症家庭照護者的辛苦，今她出席台灣臨床失智症學會舉辦的2026國際失智症月衛教記者會，聊到曾帶著母親去新店巷弄的美容院剪髮，為了就近下車只能違停，之後她趕緊出來移車，卻被警察攔住，說明緣由後，換得冷冷一句「那是你家的事」。

楊貴媚回憶此事一度哽咽，她當下傻眼之餘，只能回警察：「對，那是我家的事，你太沒有同理心，你過得很幸福，我祝福你。」經過此事，她知道照顧者要能被理解，很難又很重要。

至於母親近況，楊貴媚透露「能維持就好」，坦言過去曾期待「母親會好」，但也因此覺得失落，如今則學會「陪伴」比什麼都重要。前年她憑「有生之年」拿下金鐘獎最佳女主角，典禮前特別問母親：「我得獎好不好？」結果母親瞬間落淚，讓楊貴媚感傷萬分：「她是知道的，只是無法表達。」

今年第61屆金鐘獎依舊戰況激烈，過去曾演過楊貴媚兒子的吳慷仁、薛仕凌，雖然各有作品「親密之海」、「我們與惡的距離2」，但重心移至海外的吳慷仁已2度棄賽，薛仕凌則陷閃兵官司，不約而同沒有報名。對此楊貴媚坦言：「我也沒注意到他們有什麼作品。」由於跟薛仕凌都有參演的「與惡2」被視為大熱門，但楊貴媚跟他也就那一次的接觸，「他把心理調適好再出發」。

精華 FAQ

  • 因為她親自照顧中風母親長達16年，長期面對生活起居與情緒壓力，因此對失智家庭照護者的辛苦與無奈感受特別深，也更懂得被理解的重要。

  • 她曾帶母親去新店巷弄美容院剪髮，因就近下車而違停，回來移車時被警察攔下，說明後卻只得到「那是你家的事」，讓她當場傻眼，也深感缺乏同理心。

  • 她表示母親現在能維持就好，過去曾期待母親會好而感到失落，現在則明白陪伴最重要。她也提到母親看到她得獎會落淚，代表母親其實是知道的。

中風 失智症

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