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昔紅遍全亞洲 「中國娃娃」當CEO 47歲近況曝光

記者梅衍儂／即時報導
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昔日「中國娃娃」走紅亞洲。(圖／本報系資料照)
昔日「中國娃娃」走紅亞洲。(圖／本報系資料照)

曾以經典神曲「單眼皮女生」紅遍全亞洲的「中國娃娃」成員娃娃（陳冠樺），近日宣布改名為「娃娃李陳 HWAHWA LEECHAN」，以全新身分展開演藝事業新篇章，她笑說，過去在泰國、中國等地各有不同譯名，這次特別結合陪伴多年的「娃娃」與父母的姓氏「李陳」，希望無論身在哪個國家，都能被同一個名字找到。

她近期更攜手寰宇互動啟動「新住民娛樂直播夥伴招募計畫」，號召台灣的新住民與新二代加入，零經驗、零粉絲門檻；她笑稱，直播最大的魅力就是永遠不知道下一秒會遇到來自哪個國家的粉絲，自己曾經常在短時間內切換中文、泰文、英文、日文，並穿插簡單的法文、越南文與馬來文，宛如一秒化身「7國語言聲優，超級好玩」，她笑說：「有時候真的會腦袋打結，但我很享受這個過程。」

目前她主要在泰國發展，除了中國娃娃剛推出新歌外，個人更跨足時尚品牌 HHYSS、美妝品牌BabyLashes以及中文語言教室，一人兼任多職「三頭燒」，娃娃李陳感性表示，找到屬於自己的名字後，也希望能陪伴更多人找到自己的舞台。

女團「中國娃娃」的娃娃宣布改名。(圖／錦嘉國際提供)
女團「中國娃娃」的娃娃宣布改名。(圖／錦嘉國際提供)

娃娃李陳除忙於時尚、美妝事業外，更進軍直播界。(圖／錦嘉國際提供)
娃娃李陳除忙於時尚、美妝事業外，更進軍直播界。(圖／錦嘉國際提供)

娃娃李陳兼任三職。(圖／錦嘉國際提供)
娃娃李陳兼任三職。(圖／錦嘉國際提供)

精華 FAQ

  • 她希望把陪伴多年的「娃娃」與父母姓氏「李陳」結合，讓自己在不同國家都能用同一名字被找到，也象徵以全新身分開啟演藝新篇章。

  • 她與寰宇互動啟動「新住民娛樂直播夥伴招募計畫」，號召台灣的新住民與新二代加入，並強調零經驗、零粉絲門檻都可以參與。

  • 她主要在泰國發展，除中國娃娃推出新歌外，也同時經營時尚品牌HHYSS、美妝品牌BabyLashes與中文語言教室，等於多線並進。

泰國 CEO

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