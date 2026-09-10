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42歲錦榮認了和混血名模女友談婚事 「不會太晚結婚」

記者葉君遠／台北即時報導
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錦榮聊到女友，滿臉幸福藏不住。記者林士傑／攝影
錦榮聊到女友，滿臉幸福藏不住。記者林士傑／攝影

錦榮與現任女友交往約2年，感情穩定，面對外界關心何時步入婚姻，他不避諱表示兩人一直都有討論，也正朝這個方向走，更明確鬆口：「50歲以前一定會。」至於是不是已經有具體時間表，他則表示兩人仍在討論，但強調「不會等那麼久」。

錦榮今天下午擔綱J.LINDEBERG 2026秋冬新品暨30周年時裝秀，以品牌之友身分挑⼤梁壓軸3套服裝，從經典到現代，從商務與都市⼾外橫跨⾼爾夫球場系列，可以看到錦榮⽤演繹來詮釋當代穿著的⼀體多⾯貌。

他與台奧混血名模白彌兒（Mia Sabathy）以結婚為前提穩定交往中，談起這段感情，他認為，一段好的感情不只是兩個人在一起，而是能讓彼此都成為更好的人，「如果你交到一個人，可以讓你自己變得好，然後你們兩個感覺越來越好，我就覺得那個是好事。」

如今的錦榮也比年輕時更懂得經營關係。他坦言，以前經驗較少，很多事情都是一邊嘗試、一邊思考，但現在最大的改變，是能夠「往後一步看我自己」，不再因為自尊、面子而堅持己見，反而能冷靜檢視自己哪裡做得好、哪裡還能調整」。

至於是否會給女友情緒價值，他一開始還聽不懂「emotional support」，弄懂問題後笑著點頭，透露兩人平常會互相支持、稱讚，自己也會告訴女友「今天打扮得特別好」、「今天特別美」。

女友最常稱讚他的地方則很有趣，答案竟然是「高」。身高189.5公分的錦榮笑說，女友本身也有179公分，因此遇到比她高的人並不容易，「高」反而成了女友最常給他的稱讚，即使他偶爾做錯事情，女友還是會用「你很高」開玩笑化解。

感情穩定之外，42歲的錦榮也靠著高度自律維持身材。他透露，30歲時可以一周重訓6天，如今隨著年紀增加，恢復速度變慢，現在維持在一周4到5天，還需要多留一、兩天讓身體休息。每天運動時間則可能長達2個半到3小時，包括1至1個半小時重量訓練，再搭配走路或騎單車。

即使如此，他並不認為維持身材是一件辛苦的事，關鍵在於「習慣」。「每天就是做一點點，這累積起來其實還好。」他更直言，「維持比來到這裡還要簡單」，一旦建立固定的運動與飲食習慣，就算偶爾旅行大吃大喝，回到原本生活節奏後，身體自然會慢慢調整回來。

對於招牌六塊肌，錦榮甚至把它當成觀察體脂的標準。他笑說，不需要特別每天檢查，但如果某天起床發現腹肌「少了一角」，就會察覺：「怎麼沒了？」旅行時偶爾享受美食可以，但若連續吃麥當勞、拉麵等高熱量食物，一開始可能沒有感覺，持續兩、三周後，身體就會明顯反映出來。

除了健身，他也習慣不搭電梯，只要有樓梯就走，甚至會刻意跨兩階，「這樣才能真正練到肌肉」。對他來說，42歲仍維持189.5公分的高大身形與六塊肌，靠的不是短期衝刺，而是多年累積的生活紀律。如今感情也走向穩定，他的人生下一階段，除了持續挑戰體能極限，也正一步步朝婚姻方向前進。

錦榮身高189.5，帥氣又有型。記者林士傑／攝影
錦榮身高189.5，帥氣又有型。記者林士傑／攝影

錦榮生活自律，每周健身5天。記者林士傑／攝影
錦榮生活自律，每周健身5天。記者林士傑／攝影

錦榮擔任服裝品牌壓軸走秀。記者林士傑／攝影
錦榮擔任服裝品牌壓軸走秀。記者林士傑／攝影

精華 FAQ

  • 他與台奧混血名模白彌兒交往約2年，感情穩定，且已把結婚列入共同討論的方向。錦榮不避諱表示兩人一直都有談婚事，並透露正在往這個目標前進。

  • 錦榮明確鬆口表示，自己「50歲以前一定會」結婚，但目前還沒有完全定案的時間表。他也說兩人仍在討論中，不會拖到那麼久，顯示婚期已在規劃之內。

  • 他靠長期自律維持身材，現在每週重訓4到5天，每天運動約2個半到3小時，並搭配走路、騎單車和避免搭電梯等習慣。他認為重點是建立生活紀律，而不是短期衝刺。

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