坤達捲閃兵案是否報名金鐘獎？KID回應了

坤達。(圖／Hit Fm聯播網提供)

沈文程、KID林柏昇與食魚料理達人ELI昨出席三立「寶島漁很大」首映記者會，下周即將公布金鐘獎入圍名單，KID主持的「綜藝玩很大」往年都是金鐘常客，他表示現在得失心已經沒有以前那麼重，至於坤達是否也有報名金鐘獎？KID坦言不清楚，但他和坤達私下都有保持聯絡。

坤達去年10月捲入閃兵 風波，起訴後遭求刑2年8個月，他也因此離開主持3年的「綜藝玩很大」，KID被問今年製作單位是否也有幫坤達報名？他坦言：「這我真的不知道耶，因為這還是要問製作單位。」

不過他還是有和坤達保持聯絡，「我有傳簡訊給他說，兄弟我真的不知道要怎麼關心你，如果你需要我的話，我可以帶你去釣魚，他就回我一個比讚的手勢」。

KID昨現身也明顯比過去清瘦許多，他表示現在體重大概66公斤，「我最重的時候是83公斤，我花了2年的時間瘦了17公斤，加上去外海釣魚，我常常早餐和午餐都沒吃，只有晚上才會吃飯。」

而他因為長期出外景，腰和膝蓋都出了問題，不過他不忘強調老婆對他的腰力還是相當滿意，沈文程也有膝蓋舊傷，最愛的釣魚只能先暫停，原先醫生建議他換人工關節，但因為媽媽過去的經驗讓他有所顧慮，後來靠日常調養和復健，才又慢慢恢復。

沈文程狀態極佳，看不出已經71歲。記者沈昱嘉／攝影

食魚料理達人ELI（左起）、沈文程和KID林柏昇出席三立「寶島漁很大」首映記者會。記者沈昱嘉／攝影

KID花2年時間狠甩17公斤。記者沈昱嘉／攝影