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坤達捲閃兵案是否報名金鐘獎？KID回應了

記者林怡秀／即時報導
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坤達。(圖／Hit Fm聯播網提供)
坤達。(圖／Hit Fm聯播網提供)

沈文程、KID林柏昇與食魚料理達人ELI昨出席三立「寶島漁很大」首映記者會，下周即將公布金鐘獎入圍名單，KID主持的「綜藝玩很大」往年都是金鐘常客，他表示現在得失心已經沒有以前那麼重，至於坤達是否也有報名金鐘獎？KID坦言不清楚，但他和坤達私下都有保持聯絡。

坤達去年10月捲入閃兵風波，起訴後遭求刑2年8個月，他也因此離開主持3年的「綜藝玩很大」，KID被問今年製作單位是否也有幫坤達報名？他坦言：「這我真的不知道耶，因為這還是要問製作單位。」

不過他還是有和坤達保持聯絡，「我有傳簡訊給他說，兄弟我真的不知道要怎麼關心你，如果你需要我的話，我可以帶你去釣魚，他就回我一個比讚的手勢」。

KID昨現身也明顯比過去清瘦許多，他表示現在體重大概66公斤，「我最重的時候是83公斤，我花了2年的時間瘦了17公斤，加上去外海釣魚，我常常早餐和午餐都沒吃，只有晚上才會吃飯。」

而他因為長期出外景，腰和膝蓋都出了問題，不過他不忘強調老婆對他的腰力還是相當滿意，沈文程也有膝蓋舊傷，最愛的釣魚只能先暫停，原先醫生建議他換人工關節，但因為媽媽過去的經驗讓他有所顧慮，後來靠日常調養和復健，才又慢慢恢復。

沈文程狀態極佳，看不出已經71歲。記者沈昱嘉／攝影
沈文程狀態極佳，看不出已經71歲。記者沈昱嘉／攝影

食魚料理達人ELI（左起）、沈文程和KID林柏昇出席三立「寶島漁很大」首映記者會...
食魚料理達人ELI（左起）、沈文程和KID林柏昇出席三立「寶島漁很大」首映記者會。記者沈昱嘉／攝影

KID花2年時間狠甩17公斤。記者沈昱嘉／攝影
KID花2年時間狠甩17公斤。記者沈昱嘉／攝影

精華 FAQ

  • KID表示自己真的不清楚，因為是否報名金鐘獎還是要問製作單位；他也提到，雖然和坤達私下保持聯絡，但對報名細節並未掌握。

  • 坤達去年10月捲入閃兵風波，起訴後遭求刑2年8個月，也因此離開主持3年的綜藝玩很大，相關主持工作受到明顯影響。

  • KID表示自己目前約66公斤，從最重83公斤瘦了17公斤，靠長期飲食控制與外海釣魚作息維持；但也因外景操勞，腰和膝蓋出現舊傷。

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