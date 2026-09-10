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沈文程自招「我是被離婚」 淨身出戶身家都給前妻

記者林怡秀／即時報導
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沈文程招認當年離婚是被淨身出戶。記者沈昱嘉／攝影
沈文程招認當年離婚是被淨身出戶。記者沈昱嘉／攝影

三立台灣台經典釣魚節目「寶島漁很大」強勢回歸，今舉辦首映記者會，沈文程、KID林柏昇與食魚料理達人ELI首度以全新主持陣容合體。第一代主持人沈文程睽違11年重返節目，70歲再度出海依舊火力全開；KID則從小就是沈文程粉絲，如今不只追星成功，更與偶像一起主持、出海搏大魚，兩個釣魚狂人湊在一起，沈文程笑稱兩人根本是「釣魚界的二代瘋子」。

沈文程先前被傳烏龍死訊，他表示當天人正在花蓮釣魚，趕緊自拍影片跟外界報平安，「這新聞大概也是為了點擊率吧，大家都知道我愛釣魚，所以說我落海身亡，大家就會覺得是真的」，他先前坦承已經離婚多年，被問到是否想要找另一半？他笑回：「這樣大家會笑我是老不修為之賊，我60歲的時候朋友跟我說，以後沒人幫我推輪椅，到70歲我已經放棄了。」他也認了當年是「被離婚」，所以選擇淨身出戶。

節目另一位主持人ELI則負責把「搏大魚」變成「吃大魚」。他笑說第一次跟沈文程合作，最大的感想就是「這個人實在太瀟灑了」，自己每次錄影則抱著「等吃好料」的心情，期待沈文程、KID帶著戰果回來，直呼這個企劃對愛魚、愛料理的人而言「實在太夢幻了」。

精華 FAQ

  • 他是以第一代主持人身分睽違11年回歸，與KID林柏昇、食魚料理達人ELI組成全新主持陣容，出席節目首映記者會並再度出海錄影。

  • 沈文程表示當天其實人在花蓮釣魚，得知消息後立刻自拍影片向外界報平安，並認為這類新聞可能是為了提高點擊率而誇大渲染。

  • 他坦承自己已離婚多年，並自認當年是「被離婚」，最後選擇淨身出戶，把身家都留給前妻，談起感情現況時也語帶幽默，顯得十分灑脫。

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