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子瑜爆單飛母發聲了 傳年底約滿親友爆內亂 媽媽IG親開砲

記者梅衍儂／即時報導
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子瑜媽媽在IG澄清近日傳言。圖／摘自IG
子瑜媽媽在IG澄清近日傳言。圖／摘自IG

韓國人氣女團TWICE台灣成員周子瑜，近日傳出與經紀公司JYP娛樂的合約將於今年底到期，隨著單飛傳聞不絕於耳，中國方面甚至傳出準備積極拉攏，而子瑜未來的演藝版圖更爆出親友團「路線分歧」。

據「鏡週刊」報導，子瑜的媽媽黃燕玲為了幫女兒的單飛之路尋找靠山，甚至特別去求神問卜，最後屬意與北京巨室音樂負責人趙少威、以及曾打造孫燕姿等天后的大華語區造星高手陳澤杉合作，規劃未來推出華語專輯，深耕華語音樂市場。

然而，家族內部卻出現不同聲音，自2024年起就協助處理子瑜台灣事務、維繫品牌關係的堂哥周威成，擁有清華大學電機工程研究所碩士背景並自行創業。他認為TWICE在歐美已有相當高的知名度，主張應引進科技業資源，帶領子瑜進一步打入歐美國際市場，不該放棄好不容易建立的西洋聲量。

面對外界各種傳聞沸沸揚揚，子瑜媽媽黃燕玲今（9）日也親自在IG發表最新聲明澄清：「近日看到部分媒體針對子瑜未來的演藝規劃及家人關係所做的報導，其中部分內容涉及臆測，與實際情況有所出入。家人一直以來都非常關心與支持子瑜，身為媽媽也希望能給女兒最大的支持與保護。懇請各位媒體朋友及大眾，能一起給予努力中的子瑜更多支持與鼓勵。再次感謝各界一直以來對子瑜的關心與愛護。」

TWICE成員周子瑜。（本報資料照片）
TWICE成員周子瑜。（本報資料照片）

精華 FAQ

  • 報導指出，周子瑜與JYP娛樂的合約疑似將於今年底到期，因此外界開始熱議她是否會走向單飛，甚至出現不同市場布局的各種傳聞。

  • 消息稱黃燕玲曾為女兒的單飛之路尋找合作資源，並屬意與北京巨室音樂負責人趙少威及陳澤杉合作，規劃推出華語專輯、深耕華語市場。

  • 黃燕玲表示，部分媒體報導涉及臆測，與實際情況有所出入，並強調家人一直都很關心與支持子瑜，希望大眾與媒體給她更多支持與鼓勵。

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