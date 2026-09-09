蘋果發布會私人晚宴賓客名單流出 五月天阿信突登場

阿信出現在蘋果發表會的餐會上。圖／摘自IG

2026蘋果秋季發布會即將於美東時間9日下午1點在Apple Park Steve Jobs Theater 盛大登場，在發表會前夕，蘋果特別舉辦私人前夜晚宴，不少獲邀出席的重量級賓客紛紛打卡曬照片，眼尖網友在名單中發現五月天 主唱阿信也是座上賓。

照片中，阿信身穿全套帥氣黑西裝出席，造型相當俐落有型。更令人吸睛的是，他還在胸前別上自家潮牌 STAYREAL 的「MOJO FAMILY」系列公仔，將個人品牌元素巧思帶上國際舞台，照片一出立刻讓廣大粉絲暴動喊「帥翻了」、「最狂帶貨王現身」。

事實上，阿信一直是忠實果粉，去年iPhone 17推出時，他就曾直接在演唱會上拿著熱騰騰的全新「宇宙橙」iPhone 17 Pro 現場拍攝擺姿勢，把演唱會瞬間變成趣味的新機展示會。

而這次晚宴阿信並不孤單，同行的還有知名導演陳奕仁及公司高層；同場出席的賓客更是星光熠熠，包括前韓團NCT成員Mark Lee、泰國當紅男神Bright等人皆受邀共襄盛舉。

除了驚喜現身蘋果大本營，阿信近期更拋出重磅音樂喜訊，1年前汪蘇瀧以嘉賓身分站上五月天鳥巢演唱會，當時兩人相約「下次見」；如今阿信親自履行承諾，空降汪蘇瀧「明日世界」鳥巢演唱會現場，更在零預告的情況下，直接在舞台上驚喜首唱兩人共同創作的新曲「笨蛋」，瞬間引爆全網極高討論度。

汪蘇瀧感性表示：「從我家到鳥巢28分鐘車程，我開了14年。」而五月天當年唱進鳥巢也花了10年，兩人憑藉不放棄的「笨蛋精神」一步步走到今天。

汪蘇瀧(左）和五月天阿信多年來努力唱進鳥巢。圖／相信音樂提供

汪蘇瀧(左）和五月天阿信合作新曲「笨蛋」。圖／相信音樂提供