我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘋果秋季發表會登場 首款折疊機亮相、新CEO首秀

9/11空氣真相遭隱瞞⋯今日5件事

蘋果發布會私人晚宴賓客名單流出 五月天阿信突登場

記者梅衍儂／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿信出現在蘋果發表會的餐會上。圖／摘自IG
阿信出現在蘋果發表會的餐會上。圖／摘自IG

2026蘋果秋季發布會即將於美東時間9日下午1點在Apple Park Steve Jobs Theater 盛大登場，在發表會前夕，蘋果特別舉辦私人前夜晚宴，不少獲邀出席的重量級賓客紛紛打卡曬照片，眼尖網友在名單中發現五月天主唱阿信也是座上賓。

照片中，阿信身穿全套帥氣黑西裝出席，造型相當俐落有型。更令人吸睛的是，他還在胸前別上自家潮牌 STAYREAL 的「MOJO FAMILY」系列公仔，將個人品牌元素巧思帶上國際舞台，照片一出立刻讓廣大粉絲暴動喊「帥翻了」、「最狂帶貨王現身」。

事實上，阿信一直是忠實果粉，去年iPhone 17推出時，他就曾直接在演唱會上拿著熱騰騰的全新「宇宙橙」iPhone 17 Pro 現場拍攝擺姿勢，把演唱會瞬間變成趣味的新機展示會。

而這次晚宴阿信並不孤單，同行的還有知名導演陳奕仁及公司高層；同場出席的賓客更是星光熠熠，包括前韓團NCT成員Mark Lee、泰國當紅男神Bright等人皆受邀共襄盛舉。

除了驚喜現身蘋果大本營，阿信近期更拋出重磅音樂喜訊，1年前汪蘇瀧以嘉賓身分站上五月天鳥巢演唱會，當時兩人相約「下次見」；如今阿信親自履行承諾，空降汪蘇瀧「明日世界」鳥巢演唱會現場，更在零預告的情況下，直接在舞台上驚喜首唱兩人共同創作的新曲「笨蛋」，瞬間引爆全網極高討論度。

汪蘇瀧感性表示：「從我家到鳥巢28分鐘車程，我開了14年。」而五月天當年唱進鳥巢也花了10年，兩人憑藉不放棄的「笨蛋精神」一步步走到今天。

汪蘇瀧(左）和五月天阿信多年來努力唱進鳥巢。圖／相信音樂提供
汪蘇瀧(左）和五月天阿信多年來努力唱進鳥巢。圖／相信音樂提供

汪蘇瀧(左）和五月天阿信合作新曲「笨蛋」。圖／相信音樂提供
汪蘇瀧(左）和五月天阿信合作新曲「笨蛋」。圖／相信音樂提供

精華 FAQ

  • 因為賓客名單相當豪華，網友在照片中發現五月天主唱阿信也受邀出席，加上現場還有多位知名人士同場，使這場晚宴成為發布會前的焦點話題。

  • 阿信當晚穿著全套黑西裝，整體造型俐落有型，胸前還別上自家潮牌 STAYREAL 的「MOJO FAMILY」系列公仔，把個人品牌元素帶到國際場合。

  • 他日前驚喜現身汪蘇瀧在鳥巢舉辦的演唱會，並零預告首唱兩人共同創作的新曲「笨蛋」，延續先前彼此在五月天演唱會上的約定，掀起高度討論。

iPhone 五月天

上一則

暌違18年 中島哲也新作「懺悔」 滿島光焦慮到求救

下一則

子瑜爆單飛母發聲了 傳年底約滿親友爆內亂 媽媽IG親開砲

延伸閱讀

言承旭、吳建豪、周渝民+阿信狂吸金 再推演唱會升級版

言承旭、吳建豪、周渝民+阿信狂吸金 再推演唱會升級版
蘋果新品發表會9日登場 「特納斯時代」來了

蘋果新品發表會9日登場 「特納斯時代」來了
Apple秋季發表將於9月9日登場 「驚喜耀現」暗示新機亮點

Apple秋季發表將於9月9日登場 「驚喜耀現」暗示新機亮點
iPhone18發表會 9月9日登場 首款折疊機、手表等同步上秀

iPhone18發表會 9月9日登場 首款折疊機、手表等同步上秀

熱門新聞

肖戰戴著鴨舌帽和眼鏡，一身休閒。(取材自小紅書)

半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨

2026-09-06 21:32
方媛分享與郭富城的全家福合照。(摘自微博)

郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元

2026-09-07 22:04
申知原將臉遮住。圖／摘自韓網

女星出席首映緊身禮服「下面凸一大包」 照片震撼掀討論

2026-09-05 11:03
尤雅（左）和男友相隔30年重逢。（圖／尤雅提供）

玉女始祖尤雅藏愛30年「周潤發男友」曝光 離婚後奇蹟重逢

2026-09-02 23:50
吳慷仁古裝扮相曝光。（取材自微博）

吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角

2026-09-05 23:45
劉曉憶加入民視「豆腐媽媽」飾演頗具大姐頭架勢的事業女強人。圖／民視提供

才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕

2026-09-06 14:08

超人氣

更多 >
比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭

比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭
華女5年前Apple店內刷假卡 如今綠卡面談被捕

華女5年前Apple店內刷假卡 如今綠卡面談被捕
自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再

自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再
川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」

川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」
中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點

中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點