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李準基秒點頭接演 「跨國超大製作」7地影帝后參戰

記者李姿瑩／即時報導
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坂口健太郎跟李準基聯手飆戲。圖／Hami Video提供
坂口健太郎跟李準基聯手飆戲。圖／Hami Video提供

跨國懸疑大作「綁架遊戲 kiDnap GAME」集結日本坂口健太郎、韓國李準基、台灣柯佳嬿，以及香港、新加坡、菲律賓、泰國等亞洲7地影帝后與人氣演員共同參戰，拍攝地點更橫跨全亞洲包含香港、台北、首爾、東京、新加坡、曼谷、馬尼拉、沖繩8地。坂口健太郎和李準基於年初在台灣拍攝時還被粉絲目擊，當時就已掀起不小話題。

劇中亞洲7座城市爆發「同時連環綁架案」，7名受害者家屬被迫加入一場10天倒數的致命競賽，每個人都必須完成幕後主使下達的不同指令，只有搶先完成任務的人，才能救回自己最重要的人。

坂口健太郎坦言，最初得知劇組要橫跨亞洲多座城市實景拍攝時，第一反應竟是：「這真的拍得成嗎？」李準基則被這份野心打動，立刻答應參演，談到演出過程更表示：「每天都是全新的挑戰，但我每天都由衷覺得，能參與這部作品真的太好了。」

「綁架遊戲 kiDnap GAME」率先被捲入死亡遊戲的是坂口健太郎飾演的日本菁英刑警「新出敏郎」，他擁有極高破案率，為逮捕犯人向來不顧自身安危，未料妻子沙織卻突然遭到綁架，他立刻收到「遊戲通知」卻不能告知警局夥伴，當刑警身分與丈夫的焦急相互拉扯，坂口健太郎不只必須破解橫跨亞洲的連環綁架案，更得搶在其他參賽者之前找到真凶。

坂口健太郎談到演出過程時透露，導演將「憤怒」設定為新出的核心情緒，如何在長時間的追查中持續表現壓抑的怒火、悲傷與無力感，成為最困難的挑戰，他也坦言：「如果換成是我，大概做不到吧；正因為那是我無法做出的選擇，才更覺得角色新出很了不起！」

李準基則化身世界級天才外科醫師「韓基周」，一雙妙手原本用來搶救生命，卻在患有視覺障礙的年幼女兒遭到綁架後，被迫執行一項「身為醫師最難以完成的任務」，當救死扶傷的信念撞上拯救女兒的父愛，向來冷靜理性的基周，也將面臨足以顛覆人生的殘酷抉擇。

李準基拍攝後受訪透露，由於跨國拍攝無法按照劇情順序進行，他一開拍便得直接演出故事後段情緒崩潰、放聲哭泣的高張力場面；為了理解角色的抉擇，他還曾詢問身邊不同人的看法，卻發現每個人站在自己的立場，都會得出截然不同的答案，「我無法做出和角色基周相同的選擇，也非常期待觀眾看完之後，會從這個故事中感受到什麼樣的訊息。」

兩屆金鐘影后柯佳嬿則成為「綁架遊戲 kiDnap GAME」的台灣代表，她飾演身兼模特兒與網路紅人的全職主婦「克莉絲汀娜」，將孩子成為鋼琴家的夢想視為自己的人生寄託，原本在鏡頭前擁有幸福家庭與光鮮人生的她，卻在丈夫遭到綁架後，被迫卸下「完美網紅人妻」的形象，獨自踏入一場隨時可能奪走摯愛的死亡遊戲。這位把家庭視為一切的母親，究竟願意為救回丈夫犧牲到什麼程度，也將成為柯佳嬿演出的最大懸念。

該劇最新預告首度揭開坂口健太郎與李準基正面交鋒的緊繃畫面，兩人時而並肩追查線索、時而劍拔弩張，一個執意揪出操控遊戲的幕後黑手，一個為了搶救女兒不惜突破底線，但在只有一名人質能獲救的殘酷規則下，他們可能是彼此唯一的盟友，也可能在任何一刻為了最愛的人背叛對方。當救回自己最愛的人，意味著另一個無辜家庭將永遠失去摯愛，他們又會選擇堅守人性，還是成為遊戲主使手中的下一顆棋子？在10天倒數歸零之前，沒有人知道誰能活著帶摯愛回家。

柯佳嬿代表台北出戰。圖／Hami Video提供
柯佳嬿代表台北出戰。圖／Hami Video提供

全劇集結多國演技派演員。圖／Hami Video提供
全劇集結多國演技派演員。圖／Hami Video提供

精華 FAQ

  • 劇情以亞洲7座城市同時爆發連環綁架案為主軸，7名受害者家屬被迫參與10天倒數的致命競賽，必須完成指令才能救回摯愛。

  • 坂口健太郎飾演日本菁英刑警新出敏郎，妻子遭綁後被捲入遊戲；李準基則飾演天才外科醫師韓基周，因女兒被綁架而被迫做出艱難抉擇。

  • 柯佳嬿飾演全職主婦克莉絲汀娜，也是模特兒與網紅，原本維持完美家庭形象，卻在丈夫遭綁後被迫進入死亡遊戲，考驗她願意犧牲到什麼程度。

坂口健太郎 柯佳嬿 泰國

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